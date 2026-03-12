Estudiar sin trabajar: así es como sostienen sus estudios los jóvenes en San Juan

En San Juan, la posibilidad de dedicarse únicamente a estudiar no es la misma para todos los jóvenes. Las realidades varían según el contexto familiar y económico, y eso influye en la manera en que cada estudiante logra sostener su formación.
Mientras muchos jóvenes solo pueden dedicarse únicamente a estudiar gracias al apoyo de sus familias, otros necesitan combinar la cursada con un trabajo para sostener sus estudios y afrontar los gastos cotidianos. Un informe nacional de educación y juventudes señala que un 60% de los jóvenes en Argentina estudia y trabaja al mismo tiempo.
Con Tiempo de San Juan salimos a preguntarles a los jóvenes sanjuaninos si pueden estudiar sin trabajar o si necesitan combinar ambas cosas para continuar con sus estudios. Las respuestas reflejan situaciones distintas. En algunos casos, los estudiantes cuentan con el acompañamiento de sus familias, lo que les permite enfocarse de lleno en la cursada y avanzar con su formación.
En otros, la realidad es diferente y aparece la necesidad de trabajar para afrontar gastos vinculados al estudio, como el transporte, los materiales o diferentes costos de la vida diaria. También hay quienes encuentran en el trabajo una forma de colaborar con la economía del hogar mientras continúan estudiando.
De una manera u otra, muchos jóvenes siguen apostando a la educación como una herramienta para su futuro, buscando la forma de sostener sus estudios frente a los desafíos cotidianos.