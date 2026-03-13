Hacer una casa en San Juan: cuánta plata se necesita hoy para empezar la obra y un dato inesperado

El costo de construir en San Juan superó los $110 millones para una vivienda modelo de 77 metros cuadrados.

Construir una vivienda en San Juan sigue requiriendo una inversión cada vez más elevada, aunque los últimos datos del mes de marzo muestran que el ritmo de aumento comenzó a moderarse. Según el informe del Índice CIRCOT (Centro de Investigación para la Racionalización de la Construcción Tradicional de la Universidad Nacional de San Juan), de marzo, el costo del metro cuadrado alcanzó $1.437.347,29.

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Tomando como referencia el modelo de vivienda que utiliza este índice —una casa tipo de 77,1 metros cuadrados— el costo total para edificarla hoy asciende a $110.819.476.

El valor representa un incremento respecto a comienzos de año. En enero de 2026, la misma vivienda tenía un costo estimado de $107.856.913,8, lo que refleja una suba sostenida en los últimos meses.

Sin embargo, el aumento más reciente muestra un ritmo más moderado: entre febrero y marzo la variación fue del 1,08%.

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La puja entre materiales y mano de obra

El informe también revela lo que sucedió el mes pasado: que la mano de obra está empujando los aumentos por encima de los materiales. En marzo, la Mano de obra subió 1,80% en el mes y acumula un incremento interanual del 21,87%. En cambio, los Materiales aumentaron 1,01% mensual, con una variación interanual del 14,52%.

Esto indica que, aunque los insumos siguen encareciéndose, el mayor impacto en el presupuesto final de una obra proviene hoy del costo del trabajo.

Desaceleración en el arranque de 2026

En este contexto, también se produjo un cambio impositivo que impacta en la actividad. Según explicó Juan Carlos Andrade, director del CIRCOT, desde el 1 de enero de 2026 la provincia eliminó el adicional del impuesto “Lote Hogar”, que aplicaba un recargo del 20% sobre Ingresos Brutos y Sellos.

La medida fue establecida en la Ley Impositiva Anual N.º 2803-I y en las modificaciones al Código Tributario provincial, y apunta a reducir la presión fiscal sobre contribuyentes, empresas y actividades comerciales vinculadas a la construcción.

Por otra parte, la desaceleración en el aumento del costo de construir en San Juan se nota al mirar las variaciones trimestrales. Mientras que en el primer trimestre de 2025 el metro cuadrado había aumentado 5,16%, en los primeros tres meses de 2026 el incremento fue de 2,75%. Esta moderación influyó directamente en el índice general de la construcción en la provincia.

En términos interanuales, el índice total del CIRCOT registró una variación del 13,76% entre marzo de 2025 y marzo de 2026.

Y desde enero de este año, el costo total de construir una vivienda básica acumula una suba cercana al 2,75%, una cifra menor a la observada en períodos anteriores.

Qué se puede esperar

La desaceleración registrada en los materiales abre la puerta a un escenario de mayor previsibilidad para el sector de la construcción en San Juan. Uno de los factores clave es la estabilización en la cadena de suministros, que permitió reducir el ritmo de aumento de los insumos básicos.

Con los materiales creciendo alrededor del 1,01% mensual, el principal motor de los incrementos pasó a ser la mano de obra, que avanza a un ritmo del 1,80% mensual.

Esto significa que el costo final de construir dependerá cada vez más de los acuerdos salariales del sector que de la evolución de los materiales.

Si esta tendencia se mantiene, los constructores podrían enfrentar un año con menores desvíos presupuestarios en comparación con 2025, cuando los costos mostraban subas más abruptas.

En otras palabras, el escenario en marzo sugiere que el valor de construir una vivienda tipo -hoy cercano a los $111 millones- podría seguir aumentando, pero sin los saltos bruscos que caracterizaron años anteriores, siempre y cuando no se produzcan ajustes extraordinarios en los salarios del sector.