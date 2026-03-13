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Enorme tristeza en el Pueblo Viejo por la muerte de un querido hincha de San Martín

Gabriel Giménez, fanático del Verdinegro, falleció este viernes tras luchar contra una dura enfermedad. En redes sociales, los hinchas lo despidieron con profundo dolor.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Una profunda tristeza atraviesa al Pueblo Viejo tras conocerse la muerte de Gabriel Giménez, un querido hincha de San Martín de San Juan que durante años acompañó con pasión al equipo y se ganó el cariño de muchos fanáticos del Verdinegro.

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Giménez también era un reconocido simpatizante de UPCN Vóley Club, al que siguió por distintos puntos del país. Su presencia en las tribunas y su compromiso con los equipos sanjuaninos lo convirtieron en una figura muy querida dentro del ambiente deportivo local.

En los últimos meses atravesaba una dura enfermedad y los hinchas habían impulsado cadenas de oración y colectas para acompañarlo y ayudar a su familia en este difícil momento. Finalmente, este viernes se confirmó su fallecimiento y las redes sociales se llenaron de mensajes de despedida y dolor por la partida de un apasionado seguidor del deporte sanjuanino.

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