lunes 1 de septiembre 2025

Impacto

El temporal no afectó mayormente los cultivos en la provincia, pero hay un detalle que causa alarma

Desde el Ministerio de Producción de la provincia ofrecieron un reporte sobre el impacto de las lluvias y el granizo, según un relevamiento realizado en distintas zonas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Desde el Ministerio de Producción de la provincia ofrecieron un reporte sobre el impacto del granizo y la lluvia en las fincas de San Juan.

Desde el Ministerio de Producción de la provincia ofrecieron un reporte sobre el impacto del granizo y la lluvia en las fincas de San Juan.

Este lunes a primera hora, después del fin de semana que se vio movilizado por el impacto del temporal de Santa Rosa, desde el Ministerio de Producción ofrecieron un reporte sobre el impacto del fenómeno en los cultivos de la provincia. “De acuerdo a los primeros registros, las lluvias y el granizo caídos de este fin de semana no afectaron negativamente la producción”, afirmaron. Sin embargo, advirtieron sobre un fenómeno que sí causa preocupación: las posibles heladas que podrían ocurrir en los próximos días.

Según el relevamiento inicial realizado desde el organismo, no se han registrado mayores daños en las fincas donde cayó granizo en los departamentos de Sarmiento, 25 de Mayo, Angaco, San Martín y Caucete debido a que la piedra no fue de gran tamaño.

"En líneas generales, la producción de la provincia no se habría visto afectada negativamente durante la tormenta de este fin de semana. Por el contrario, se valora como positiva la colección de humedad en esta etapa del año en que aún no empieza la floración”, aseguraron.

Al mismo tiempo, desde la Dirección de Contingencia Climática de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Agroindustria informaron que solo en la zona de La Chimbera, en 25 de Mayo, el tamaño del granizo fue mayor, pero las plantaciones de pistacho vid de la zona aún no presentan brotación por lo cual no se habría dañado la yema aún dormida de esos cultivos.

No obstante, este primer relevamiento, desde el Gobierno esperan que ceda el barro acumulado para realizar inspecciones en las fincas hacia el miércoles de esta semana.

“Entre el diagnóstico a realizar, estará el estado de las yemas, así como también la posible afectación por exceso de humedad en algunas plantaciones de ajo en chacras de la provincia, que seguramente requerirá tratamientos preventivos para evitar formaciones de hongos”, sumaron.

Al mismo tiempo, manifestaron su preocupación porque, “si bien hasta ahora no se han reportado daños que lamentar, el pronóstico anuncia riesgo de heladas al promediar la semana que si podría afectar algunas uvas primicias o frutales en su etapa de inicio de brotes. Se estima que pueda causar daños a algunas variedades de uva en Albardón o Carpintería o algunos almendros, pero se desestima que se vean afectados los viñedos en general”.

