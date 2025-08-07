Dos personas fueron hospitalizadas tras un impactante choque entre un auto y un camión en el Acceso Este

Un fuerte choque sacudió la mañana de este jueves en un cruce muy transitado de Santa Lucía . El hecho ocurrió alrededor de las 10:30, cuando un camión de gran porte colisionó violentamente contra un auto en el que viajaban dos personas.

Según informaron fuentes policiales, el choque tuvo lugar en la intersección del Acceso Este y el Lateral de Circunvalación, justo antes de llegar a calle Gorriti. En ese momento, un camión conducido por un hombre que circulaba solo impactó de lleno contra el lateral izquierdo de un Volkswagen Gol Trend blanco.

image

Dentro del vehículo menor se trasladaban un hombre y una mujer, quienes recibieron el golpe directamente en las puertas del conductor y del acompañante. A pesar de la violencia del impacto, ninguno de los tres involucrados resultó con heridas de gravedad.

De todos modos, los ocupantes del automóvil fueron derivados por precaución al hospital Dr. Guillermo Rawson, donde recibieron atención médica. En el lugar trabajó personal policial y de emergencias para asistir a los damnificados y ordenar el tránsito, que se vio parcialmente interrumpido.

Las autoridades investigan las circunstancias que derivaron en el siniestro.