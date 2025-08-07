jueves 7 de agosto 2025

Santa Lucía

Dos personas fueron hospitalizadas tras un impactante choque entre un auto y un camión en el Acceso Este

El hecho ocurrió en la mañana de este jueves en la intersección del Acceso Este y el Lateral de Circunvalación, justo antes de llegar a calle Gorriti. Allí, un camión embistió a un auto en el que viajaban dos personas. Pese al siniestro, no hubo heridos graves.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un fuerte choque sacudió la mañana de este jueves en un cruce muy transitado de Santa Lucía. El hecho ocurrió alrededor de las 10:30, cuando un camión de gran porte colisionó violentamente contra un auto en el que viajaban dos personas.

Según informaron fuentes policiales, el choque tuvo lugar en la intersección del Acceso Este y el Lateral de Circunvalación, justo antes de llegar a calle Gorriti. En ese momento, un camión conducido por un hombre que circulaba solo impactó de lleno contra el lateral izquierdo de un Volkswagen Gol Trend blanco.

image

Dentro del vehículo menor se trasladaban un hombre y una mujer, quienes recibieron el golpe directamente en las puertas del conductor y del acompañante. A pesar de la violencia del impacto, ninguno de los tres involucrados resultó con heridas de gravedad.

De todos modos, los ocupantes del automóvil fueron derivados por precaución al hospital Dr. Guillermo Rawson, donde recibieron atención médica. En el lugar trabajó personal policial y de emergencias para asistir a los damnificados y ordenar el tránsito, que se vio parcialmente interrumpido.

Las autoridades investigan las circunstancias que derivaron en el siniestro.

Por Redacción Tiempo de San Juan

En primera fila. Gustavo Monti, al lado de Gustavo Mastelono, el director de Krah Latinoamérica, en la apertura de sobres de la licitación del acueducto Gran Tulum. 
Investigación

Hubo una alerta previa: advirtieron que la empresa vinculada al primo de Uñac ofrecía caños más caros y sin "respaldo técnico" para el Acueducto

