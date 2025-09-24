miércoles 24 de septiembre 2025

Minería

La socia china de Barrick en Veladero, quedó como firme candidata en la licitación de dos áreas mineras

La apertura de ofertas económicas por las áreas mineras Del Carmen y Jagüelito dejó a Shandong Gold como favorita frente a Boroo. Se define en 20 días.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La minera china Shandong Gold, conocida por su sociedad con Barrick en Veladero, se posicionó como la principal candidata para quedarse con dos joyas de oro sanjuaninas: las áreas mineras Del Carmen y Jagüelito, en el estratégico distrito minero Valle del Cura, en Iglesia.

La apertura de ofertas económicas en el Instituto Provincial de Exploraciones y Explotaciones Mineras (IPEEM) dejó en evidencia una fuerte diferencia en la oferta económica respecto de su competidora Boroo, aunque desde el Gobierno provincial remarcan que la adjudicación oficial aún deberá esperar el análisis técnico-legal que se extenderá por 20 días.

En la segunda etapa del concurso público de ofertas, la pulseada se dio entre Shandong y la compañía Boroo, de Singapur. Según información difundida a Canal 13 por Andrés Chanampa, uno de los vocales del IPEEM, la propuesta económica de la firma asiática ronda los 50 millones de dólares, más del doble de lo ofrecido por su competidora Boroo, que fue de 20 millones de dólares.

Los pasos que siguen

Aunque la diferencia llamó la atención en la industria, desde el (IPEEM) remarcan que no existe aún una definición oficial. La presidenta del organismo, Natalia Marchese, destacó el “fuerte compromiso demostrado por ambas empresas”, no solo en el aspecto económico, sino también “con trabajos previos en terreno y acciones concretas de inversión en la provincia”.

Tras la apertura de sobres, se abre ahora un período de 20 días en el que una comisión técnico-legal evaluará en detalle las propuestas. Se pondrá la lupa tanto en lo referente a exploración como a futura explotación de ambas áreas. Solo después de ese proceso se conocerá la adjudicación formal, indicaron las autoridades.

A pesar de que los 50 millones de dólares de Shandong la colocan en una posición casi de ganadora anticipada, el IPEEM no puede declarar oficialmente la adjudicación todavía.

El vocal del IPEEM explicó en declaraciones televisivas que el organismo debe “terminar este análisis antes de determinar cuál es la mejor oferta presentada” y que recién luego se avanzará en la firma de contratos y en el inicio de los trabajos.

Dos áreas mineras clave

El interés que despiertan Del Carmen y Jagüelito no es menor: estimaciones preliminares calculan un potencial de alrededor de 1,2 millones de onzas de oro entre ambas áreas, con la expectativa de que futuras campañas de exploración permitan ampliar esa cifra. Además, ambas áreas están ubicadas en el distrito minero Valle del Cura, dentro de la franja El Indio, reconocida por su alto potencial aurífero y similitudes geológicas con la mina Veladero.

