lunes 22 de septiembre 2025

Minería

Definen si la socia de Barrick o una minera de Singapur se quedan con dos joyas de oro en Iglesia

Shandong Gold, socia de Barrick, y la singapurense Boroo compiten en la segunda y decisiva etapa de la licitación de los proyectos Del Carmen y Jagüelito.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Del Carmen (foto) y  Jagüelito, estan ubicadas en Iglesia, dentro del distrito aurífero Valle del Cura.

Del Carmen (foto) y  Jagüelito, estan ubicadas en Iglesia, dentro del distrito aurífero Valle del Cura.

Mañana 23 de setiembre se vivirá una jornada clave para el futuro de dos de sus áreas mineras estratégicas en San Juan: Del Carmen y Jagüelito, ubicadas en Iglesia, dentro del distrito aurífero Valle del Cura. En el Instituto Provincial de Exploraciones y Explotaciones Mineras (IPEEM) se realizará la apertura del segundo sobre del Concurso Público de Ofertas, en el que se conocerán las propuestas económicas de las compañías que siguen en carrera.

Esta instancia es decisiva porque definirá qué empresa será adjudicataria para desarrollar los proyectos sanjuaninos bajo el esquema de exploración con opción a explotación y hay dos compañías mineras de Asia que compiten por ellos.

Dos grandes mineras, en carrera

Solo dos gigantes lograron llegar a esta fase. Por un lado, Shandong Gold, socia de Barrick en Veladero y respaldada por capitales chinos. Por el otro, Boroo, minera de origen singapurense con fuerte expansión en la región: en los últimos años adquirió la mina Lagunas Norte en Perú y, más recientemente, el 100% del proyecto Alturas en Chile, también dentro de la franja El Indio. De ahí el interés de esta ultima de adquirir también los proyectos sanjuaninos que están en la misma zona.

Ambas compañías ya superaron la primera etapa, en la que se evaluó la capacidad técnica y financiera, y ahora se enfrentarán en la puja económica. El resultado marcará qué jugador se queda con estas joyas auríferas de San Juan, en una franja geológica reconocida por su potencial, comparable al de Veladero, una de las minas más importantes del país.

La presidenta del IPEEM, Natalia Marchese, junto al directorio del instituto, encabezará el acto de apertura. El Gobierno provincial considera este proceso como una oportunidad histórica para atraer inversiones de largo plazo, con impacto en la exploración, el desarrollo de infraestructura y la generación de empleo en Iglesia.

El centro de San Juan amaneció sin actividad por el cierre de negocios debido al Día del Empleado de Comercio.
Como feriado

Lunes con persianas bajas en San Juan: el Día del Empleado de Comercio, respetado a full

Por Redacción Tiempo de San Juan

