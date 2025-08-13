miércoles 13 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Minería

¿Para qué pidió el RIGI Veladero en San Juan?: el paso clave tras la decisión

La mina Veladero presentó un pedido por 400 millones de dólares al RIGI. El rendimiento que busca,y los puestos de trabajo que están en juego.

Por Elizabeth Pérez
Veladero lleva adelante trabajos en la fase 8 del valle de lixiviación. Ahora pidió un RIGI para ampliar su capacidad de producción.&nbsp;

Veladero lleva adelante trabajos en la fase 8 del valle de lixiviación. Ahora pidió un RIGI para ampliar su capacidad de producción. 

image

Este miércoles se conoció que Barrick pidió ingresar al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) por 400 millones de dólares para su mina Veladero, convirtiéndose en la tercera mina sanjuanina en solicitar el beneficio nacional. ¿Que busca la Barrick con esta inversión millonaria en San Juan?

Lee además
Mina de oro Veladero en San Juan. Un estudio nacional indica que se espera un record de exportaciones de metales este año. 
Minería argentina

Récord minero, con San Juan a la cabeza: el primer trimestre 2025, el mejor en 13 años
Producción de lingotes de oro en la mina Veladero, en San Juan. (Foto: IPEEM)
Minería metalífera

Con el oro que rompe récord San Juan recibió regalías por más de 20 millones de dólares en cinco meses

Detrás del pedido hay un objetivo estratégico: incrementar su capacidad productiva para los próximos tres años, y aumentar las ya fuertes exportaciones de la principal mina de oro del país y emblema de la minería sanjuanina. Pero además del impacto en divisas y regalías, eso generaría mayor empleo sanjuanino a corto y mediano plazo.

El pedido al RIGI

De acuerdo al expediente presentado ante las autoridades nacionales, Veladero se presenta al RIGI para construir lo que falta de la fase 8 de su plataforma de lixiviación de mineral en Iglesia, y construir la fase 9 en la montaña.

La iniciativa contempla una inversión de capital de 400 millones de dólares entre los años 2025 y 2028, con el objetivo estratégico de incrementar su producción de oro en 1,6 millones de onzas adicionales. Eso significaría exportaciones extra por aproximadamente 3.800 millones de dólares para el país, más de 200 millones de dólares en regalías provinciales y municipales, y un incremento significativo en la recaudación tributaria de la provincia.

En mayo pasado, Marcelo Álvarez, director ejecutivo de Asuntos Gubernamentales para América del Sur de Barrick, había confirmado que la mina Veladero planeaba ingresar al RIGI para potenciar su rendimiento en los próximos diez años.

Lo importante de este proyecto es que Veladero no busca simplemente extender operaciones, sino aumentar su capacidad de producción. “Y eso es clave para el futuro de la minería argentina: sumar volumen productivo, no solo sostenerlo”, señalaron fuentes del sector que destacaron que en caso de aprobarse este RIGI el impacto en la economía nacional y provincial seria inmediato porque la mina juega con un factor único: ya está en producción.

Un dato que recalcan en el sector minero es que la decisión de Veladero representa un paso clave: sumar producción real en una mina ya operativa, en lugar de limitarse a extender su vida útil. Según lo presentado a la Nación, la mina sanjuanina no busca una ampliación de las plataformas de lixiviación existentes, sino una optimización y crecimiento de la capacidad operativa, incluyendo la finalización de obras pendientes en las fases 8 y 9 del yacimiento.

Más inversión, más trabajo local

Pero además del salto exportador, hay un condimento valioso y es que el proyecto de inversión tendrá un fuerte impacto en empleo local. Solo durante las etapas de construcción previstas entre 2026 y 2028, se estima la creación de más de 500 puestos de trabajo directos en cada temporada estival, y con un 90% de mano de obra sanjuanina.

Veladero —operada por Barrick en asociación con la china Shandong Gold— es una de las minas más emblemáticas del país. Y la primera en iniciar la minería metalífera en San Juan y Argentina. Con esta presentación, se convierte en la tercera mina sanjuanina en postularse al RIGI, después de Gualcamayo y Los Azules. Ambas ya realizaron ajustes a sus planes iniciales: Gualcamayo redujo su inversión de 1.000 a 670 millones de dólares, mientras que Los Azules unificó sus fases en un único proyecto de 2.672 millones de dólares.

Temas
Seguí leyendo

Aprobaron el séptimo proyecto con RIGI, relacionado a la energía

Por los altos costos, desde San Juan piden un "mini RIGI" para impulsar la exploración minera

Una de las inversiones más importantes del RIGI quedaría en San Juan: se trata de 15.000 millones de dólares

Tras vender en Chile, Barrick redobla su apuesta en San Juan y el país trasandino

La jugada de un gigante minero para poder contratar chilenos para un proyecto de cobre sanjuanino

Tras gestiones del gobernador Orrego, el gobierno nacional eliminó las retenciones a la cal

Vicuña le marca la cancha a la provincia por la Ley de Proveedores Locales: "No sería bueno"

San Jorge: el cerro mendocino que desató una maratón de audiencias por el cobre

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Alerta en San Juan por el arribo de viento Sur: cuándo llegaría
Pronóstico

Alerta en San Juan por el arribo de viento Sur: cuándo llegaría

El tribunal que dictó el fallo histórico de expropiaciones cruzó y sancionó al defensor de Santiago Graffigna
Por sus declaraciones

El tribunal que dictó el fallo histórico de expropiaciones cruzó y sancionó al defensor de Santiago Graffigna

El acusado de manosear a una menor en Chimbas. No se da a conocer su nombre y rostro para preservar la identidad de la víctima.
Tribunales

Chimbas: le gritaba obscenidades a una menor y un día, junto con su hermano, se le abalanzó y la manoseó

Tragedia en Ruta 40: presurosos e insólitos pedidos de la defensa del asesino al volante
Los detalles

Tragedia en Ruta 40: presurosos e insólitos pedidos de la defensa del asesino al volante

Cónclave peronista en Pocito con Gioja, Uñac, Andino, Gramajo y la conducción del PJ
Legislativas 2025

Cónclave peronista en Pocito con Gioja, Uñac, Andino, Gramajo y la conducción del PJ

Te Puede Interesar

Veladero lleva adelante trabajos en la fase 8 del valle de lixiviación. Ahora pidió un RIGI para ampliar su capacidad de producción. 
Minería

¿Para qué pidió el RIGI Veladero en San Juan?: el paso clave tras la decisión

Por Elizabeth Pérez
Cuál es el rol de los intendentes peronistas en la pulseada Gioja vs Andino
Análisis

Cuál es el rol de los intendentes peronistas en la pulseada Gioja vs Andino

Confirmaron una nueva suba en los valores de las cuotas de colegios privados en San Juan
Educación

Confirmaron una nueva suba en los valores de las cuotas de colegios privados en San Juan

Una venganza terminó con una mujer baleada en el Barrio Aramburu: qué pasó
Rivadavia

Una venganza terminó con una mujer baleada en el Barrio Aramburu: qué pasó

Gentileza prensa SiDUNSJ
Plan de lucha

En medio del paro en la UNSJ, uno de los gremios definió continuar con la medida de fuerza: los detalles