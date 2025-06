Récord minero, con San Juan a la cabeza: el primer trimestre 2025, el mejor en 13 años

Minería El oro sigue impulsando las exportaciones mineras del país: en San Juan ya roza los U$S 1.000 millones en nueve meses

Mirando solo marzo, el último mes relevado; las exportaciones de minerales del mes de marzo de 2025 totalizaron los U$S 479 millones. Esto es equivalente a un incremento interanual en valores de 47,0% para el mes de marzo. Las exportaciones de productos mineros significaron el 7,9% de las exportaciones totales argentinas en marzo de 2025.

San Juan lidera el ranking

image.png

La provincia de San Juan se posicionó como la principal exportadora de minerales, con U$S 472 millones en lo que va del año, gracias al protagonismo del oro en su producción. Le siguieron Santa Cruz, con U$S 451 millones, y Jujuy, con U$S 200 millones, que concentra su actividad en litio.

Completan el ranking Salta (U$S 93 millones) y Catamarca (U$S 79 millones), mientras que el resto de las provincias mineras aportaron U$S 20 millones en conjunto. En todos los casos se trata de los dólares exportadores en el trimestre.

En San Juan el impacto del incremento de exportaciones tiene impacto directo en los ingresos por regalías tanto a la provincia como al municipio de Iglesia, lugar donde se ubica Veladero, la mina de oro sanjuanina y la principal del país.

Los principales destinos de estas exportaciones fueron Suiza, China, Estados Unidos y Canadá, que concentraron el 88% del total de ventas metalíferas. El restante 12% tuvo como destino países como India, Corea del Sur, Bélgica, Alemania y Finlandia.

Con estos números, el 2025 comenzó con una fuerte señal positiva para la minería argentina, no solo por su crecimiento en valores absolutos, sino también por su creciente peso dentro del comercio exterior nacional.

Los metalíferos

image.png

Durante el primer trimestre de 2025, las exportaciones de minerales metalíferos alcanzaron los U$S 1.083 millones, lo que representa un incremento interanual del 57% respecto al mismo período del año anterior. Este rubro explicó el 82,3% de las exportaciones mineras totales, con un fuerte protagonismo del oro, que aportó U$S 940 millones (71% del total exportado), seguido por la plata con U$S 129 millones (10%).

De esta manera, en los primeros 3 meses de 2025 el oro muestra un crecimiento interanual del 66,2%, en los montos exportados, mientras que la plata creció un 18,3% interanual.

En marzo, se exportaron U$S 393 millones en minerales metalíferos, marcando un crecimiento del 46% interanual. Solo el oro representó U$S 350 millones, lo que implica un salto del 67,9% respecto a marzo de 2024, impulsado tanto por mayores precios internacionales como por un aumento del 28% en los volúmenes exportados. En contraste, la plata cayó un 29% interanual, debido a una merma en los volúmenes y en los precios de exportación.

Otros minerales

Por su parte, el litio generó exportaciones por U$S 196 millones en el acumulado del trimestre, con un alza del 36% interanual, mientras que el resto de los productos mineros —incluyendo minerales no metalíferos como boratos y rocas de aplicación como cales— alcanzaron los U$S 36 millones, con una suba más moderada del 6,5%.

Este desempeño consolida el rol de la minería como un eje clave del comercio exterior argentino en 2025, con precios internacionales favorables y una mayor producción que apuntalan el crecimiento sostenido del sector.