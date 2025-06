Quién es el Mago, el ex jugador sanjuanino que la rompió en un club de Primera y dejó un récord que nadie pudo batir en 20 años

image.png

Mis viejos hicieron mucho por darme todo. A veces le quitaban cosas a mi hermano para que yo pudiera viajar. Eso siempre lo valoré

Cristian Molina tuvo más que suerte a sus 12 años. A su corta edad ya se destacaba entre sus compañeros y los goles lo convertían en estrella cada partido. Es por eso que el premio llegó: una prueba en el Coloso para las inferiores. Ahí empezó una etapa que duraría casi dos décadas. “Me fui sin celular, sin saber lo que era vivir lejos. Me tocó estar casi siete años en la pensión. Éramos 30 o 40 pibes, todos con el mismo sueño. Había un solo teléfono grande para comunicarnos con nuestras familias. Esperábamos el sábado a la noche para poder hablar con nuestros viejos. Era duro, pero hermoso”.

A lo largo del camino, el 'Mago' compartió habitación, entrenamientos y planteles con grandes figuras que luego llegaron a lo más alto como Cristian Ansaldi, Pablo Pérez, Lucas Hoyos, Ignacio Scocco, Leonel Vangioni y Neri Cardozo, entre muchos otros. Su categoría, la 86, es recordada como una de las mejores que pasaron por el club rosarino.

A pesar del talento y todos los goles que marcó en la cantera de La Lepra, Molina no llegó a jugar en Primera. Hoy, desde otra mirada, entiende que la impaciencia lo sobrepasó en una época que no había psicólogos deportivos y estaba muy lejos de los consejos de su familia: "Tomé malas decisiones. Estaba en Reserva, había hecho muchos goles, pero pensaba que ya tenía que estar en Primera. Me desesperé. No entendía que estaba en un lugar de privilegio. Quería más, y eso me jugó en contra. Ahora, como técnico, me doy cuenta de lo valioso que era estar ahí".

En la actualidad, y con 62 goles convertidos en torneos oficiales de AFA durante su paso por las inferiores, Cristian Molina aún aparece en la tabla histórica del club. No es común que un nombre que no llegó a Primera se mantenga vigente tanto tiempo en un registro así. Pero ahí está. Más de 20 años después, la etiqueta del 'Mago' sigue latiendo entre los máximos artilleros del semillero leproso.

Molina suma 62 goles y arriba de él -con tres de diferencia- se ubica Maximiliano "La Fiera" Rodríguez, otro de los goleadores de la cantera leprosa; primero, Lisandro Sacripanti, un ex San Martín, con 118

El ex jugador sanjuanino actualmente dirige la Primera del Club Carpintería, su casa de toda la vida. Desde ahí, busca transmitir su experiencia y evitar que los chicos repitan sus errores. "Siempre les digo que aprendan a escuchar y aprovechen las oportunidades. Yo me equivoqué por no saber escuchar. Creía que por jugar bien ya lo sabía todo, y no es así. Hoy quiero ayudarlos a que no caigan en los mismos pozos que yo".