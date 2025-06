Según relataron usuarios en esa misma publicación, dentro del vehículo viajaban varias personas. Afortunadamente, y pese al violento vuelco, no hubo heridos de gravedad, lo que llevó cierto alivio entre quienes presenciaron las imágenes.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: ""Salió a dar una vuelta y dio tres": el viral de un auto que terminó volcado en plena Ruta del Sol Un ciclista sanjuanino compartió en TikTok el impactante video de un auto dado vuelta camino al Dique de Ullum y de fondo un audio viral que dice traducido al español “ ¡Ey!, no podes estacionar ahí “. A pesar del susto, no hubo heridos de gravedad. Los detalles en @tiempodesanjuan #vuelco #sanjuan #rutadelsol #tiktok #tiemposdesanjuan"