Del lujo a la cárcel: los empresarios sanjuaninos que cayeron detenidos por diversas causas penales

Quiénes son los empresarios que fueron a parar tras las rejas y que se convirtieron en protagonistas de los titulares policiales de los diarios locales. Mirá el detalle de los nombres de los casos más relevante.

Andrés Storniolo y Mauricio Gallerano – Estafa inmobiliaria

Los empresarios Andrés Storniolo y Mauricio Gallerano fueron arrestados por una presunta estafa inmobiliaria que afectó a al menos 35 personas. Los denunciantes aseguraron haber pagado por lotes en el predio “Tierras de Don Rogelio” sin recibir la documentación correspondiente. Las detenciones se produjeron tras allanamientos en sus oficinas y una escribanía vinculada al caso.

La causa se extendió y dejó a más imputados, que también fueron a parar tras las rejas como en el caso del arquitecto Diego Reta, quien finalmente consiguió que le otorgaran la prisión domiciliaria por colaborar con el proceso e intentar llegar a un acuerdo con las presuntas víctimas. En esta causa también quedó implicada la esposa de Storniolo, Patricia Nacif, como así también la abogada Mariana Pérez Bedini y los operadores inmobiliarios Federico Salinas y Ricardo Sánchez Montilla, que fueron detenidos.

Mariano Tomsig - Lesiones graves en calidad de autor intelectual

Mariano Gastón Tomsig está sospechado, junto a Martín Elías Quiroga Massa, de tomar contacto con los atacantes para diagramar la golpiza a Juan Manuel Salvalaggio, hecho ocurrido a mediados de abril en la puerta de un edificio del centro capitalino. Si bien ambos fueron detenidos por esa causa, a Tomsig le dieron 30 días de prisión preventiva y Quiroga Massa quedó en libertad.

Pocas horas después de sacar a la luz esta información, el propio Salvalaggio usó sus redes sociales para apuntar contra los dos organizadores de shows, al decir sus nombres y acusarlos con una frase: “No fue un hecho aislado: fue mandado”. En instancias de revisión de la medida cautelar, Tomsig recuperó la libertad.

María Denise Robles Bonade - Estafa reiterada

María Denise Robles Bonade, junto a su esposo Rubén Ángel González Martín, fue acusada de estafa por 40 denuncias en su contra, por la compra venta de inmuebles, inversiones financieras y venta de vehículos. Por esa razón, la empresaria recibió la prisión domiciliaria y quedó imputada al igual que su pareja.

Robles Bonade habría ofrecido oportunidades de inversión a distintas personas que le daban dinero que ella prometía regresar a los tres meses y con intereses, pero esto no ocurrió. "Me encargo de dirigir una empresa constructora, un ámbito que anteriormente era solo de hombres. Lo disfruto mucho. Me gusta y trato de ir armando un equipo que sea versátil y sean rápidos. Manejo la construcción tradicional como hierro, cemento y ladrillos. Una tiene que tratar de brindar un buen servicio, en el menor tiempo posible", manifestó la joven empresaria y de alto perfil en una entrevista radial.

Fabián Flores - Fraude

Mario Fabián Flores, titular de la empresa de construcción Base S.A., fue detenido y quedó imputado por la presunta comisión de cinco hechos de desbaratamiento de derechos acordados y ocho casos de estelionato -una de las modalidades de fraude-, todos bajo la figura de concurso real. Así fue enviado directo al Servicio Penitenciario por el término de un mes, mientras se investigan las denuncias en su contra.

A Flores se lo investiga por las supuestas maniobras fraudulentas en el proyecto del loteo “La Josefina”, ubicado en Albardón, y del complejo de departamento “Córdoba I”, proyectado en Capital. Si bien en algunos casos fue acusado por no haber cumplido con los plazos de entrega, en otros se lo denunció por vender inmuebles que no tenía permitido porque no eran suyos y de, incluso, comercializar lotes de un terreno que ya había vendido.

Gustavo De la Fuente – Trata de personas y lavado de dinero

El abogado y empresario Gustavo De la Fuente fue arrestado en julio de 2024 por su presunta implicación en una red de trata de personas que operaba desde San Juan hacia Colombia. Además, se le acusa de lavado de dinero y tenencia de drogas. Su detención causó sorpresa incluso en la Legislatura provincial, donde estaba concursando para un cargo judicial en ese momento. Desde entonces, el penalista permanece en el Penal de Chimbas bajo la esfera de la Justicia Federal, que fue la que lo procesó por trata.