A 7 meses de la trágica muerte del delivery en Capital, el descarnado descargo de su hermana

El sujeto que fue detenido fue acusado por homicidio culposo (Artículo 84bis del Código Penal) agravado por violar una señal de tránsito (semáforo), sin embargo quedó en libertad. El juez Pablo Leonardo León dictó un año de Investigación Penal Preparatoria y, por ello, el fiscal Iván Grassi continúa con la instrucción.

En la fecha tan especial, la familiar del fallecido expresó: "Su imprudencia, el poco valor que tiene sobre la vida del otro, " su apuro", su poco interés en vivir y tb por la vida de su acompañante, pasó en Rojo y mató a mi Hermano.. y nos mataron un poco a todos".

La mujer manifestó su impotencia y aseguró que no hay consuelo. "Las palabras de consuelo no alcanzan, solo pedimos justicia, por el abrazo que ayer no recibió de sus hijos, ni de sus hermanos", declaró.

El siniestro ocurrió en la madrugada del 24 de noviembre, alrededor de las 1;55 horas. Lucero circulaba en su moto por Nuche de Este a Oeste. Él estaba parado esperando el paso, ya que estaba el semáforo en rojo. Cuando le dio el verde, giró hacia el Sur para agarrar Hipólito Irigoyen y ahí fue embestido por la camioneta Toyota Hilux que manejaba Molina y que circulaba por Nuche en sentido contrario.