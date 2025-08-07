jueves 7 de agosto 2025

Minería

Tras gestiones del gobernador Orrego, el gobierno nacional eliminó las retenciones a la cal

Las gestiones del Gobierno de Orrego, con estas medidas implementadas por Nación, permiten mejorar significativamente la competitividad de este mineral que representa gran parte del volumen exportado por la Provincia

Por Redacción Tiempo de San Juan
Las retenciones a las exportaciones de cal bajaron a cero.

Gracias a las gestiones encabezadas por el gobernador Marcelo Orrego, el Gobierno Nacional oficializó la eliminación de las retenciones a la exportación de cal, principal producto minero no metalífero de San Juan. Esta medida representa un paso clave para mejorar la competitividad del sector y fortalecer las exportaciones provinciales.

La decisión es el resultado de una serie de gestiones iniciadas en 2024 por pedido del gobernador Orrego, y que fueron realizadas a través de dos ministerios: el ministro de Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Fernández, realizó presentaciones ante el secretario de Coordinación de Producción de la Nación, Pablo Lavigne. Paralelamente, el ministro de Minería provincial, Juan Pablo Perea, llevó adelante reuniones con el secretario de Minería nacional, Luis Lucero.

“El impacto en nuestro sector calero sanjuanino es determinante y positivo”, coincidieron los ministros Perea y Fernández, destacando que era la única retención que quedaba pendiente en la provincia.

De acuerdo a la información nacional, esta decisión busca que el alivio fiscal redunde en beneficios a este sector de la industria minera y fomente la actividad económica y la generación de empleo. Así surge de la publicación del Decreto 563/2025 en el Boletín Oficial, la quita de los aranceles fue oficializada esta madrugada. “Fíjese en cero por ciento (0%) la alícuota del Derecho de Exportación (D.E.) para las mercaderías comprendidas en las posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del Mercosur (N.C.M.)”.

En las exportaciones, la cal tributaba 4,5% sobre el valor FOB y la Provincia de San Juan, que considera a este mineral no metalífero como parte de la economía regional, solicitó que pasara a tener retención 0%

El ministro Fernández explicó que “el impacto de esta medida para la industria no es menor ya que se trata de un producto de rentabilidades estrechas, donde el negocio es el volumen, entonces cualquier costo que afecta directamente el precio de venta reduce mucho el margen. La mayor parte de la exportación de cales va a Chile por vía terrestre, estamos hablando de un costo que es importante, que es significativo y que, con la eliminación de las retenciones, va a mejorar mucho su competitividad".

La baja a cero de las retenciones alcanza además a otros productos industriales como diatomita, bentonita y boratos que al ser exportados se les aplicaba un 4,5% de retenciones. En el 2024 la minería no metalífera -con la cal como principal producto— alcanzó los 50 millones de dólares y 565 mil toneladas, con crecimientos del 23% en valor y del 22% en volumen.

Temas
