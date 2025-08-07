jueves 7 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Oficial

Nación eliminó las retenciones a exportaciones de productos mineros para potenciarlas

La medida fija en 0% los derechos de exportación para mercaderías como minería no metalífera, metalífera, rocas de aplicación y combustibles, entre otras.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El Gobierno eliminó las retenciones para productos mineros y busca potenciar las exportaciones.

El Gobierno eliminó las retenciones para productos mineros y busca potenciar las exportaciones.

En las últimas horas, el Gobierno nacional eliminó las retenciones a las exportaciones de productos del sector minero y derogó un régimen especial para envíos al exterior de cobre, mediante el Decreto 563/2025 publicado en el Boletín Oficial, que destaca que, en promedio, el 80% de la canasta exportadora de provincias como Jujuy, Santa Cruz, San Juan y Catamarca.

Lee además
en san juan afirman que el gobierno nacional pretende eliminar las retenciones a la industria calera
Declaraciones

En San Juan afirman que el Gobierno nacional pretende eliminar las retenciones a la industria calera
como hacer flan casero keto en 10 minutos con 4 ingredientes que tenes en la cocina
Tiempo de cocinar

Cómo hacer flan casero keto en 10 minutos con 4 ingredientes que tenés en la cocina

La normativa fijó la alícuota del Derecho de Exportación (D.E.) en 0% para mercaderías del sector minero, entre las que se encuentran productos que pertenecen al universo de minería no metalífera, metalífera, rocas de aplicación, combustibles, piedras preciosas y/o semipreciosas.

Según indica el texto oficial, con la medida, el Ejecutivo busca “impulsar la competitividad del sector minero, en concordancia con los principios de libertad económica y apertura comercial, asegurando, al mismo tiempo, el cumplimiento de los compromisos asumidos en materia de equilibrio de las cuentas públicas y promoviendo un desarrollo productivo sostenible, respetuoso de la estabilidad fiscal”.

Asimismo, remarcó que “en materia de fomento de la actividad económica, la generación de empleo y el ingreso de divisas, el Gobierno Nacional ha establecido como prioridad la simplificación administrativa y la reducción de la carga impositiva, con el propósito de estimular la inversión y el desarrollo productivo”.

En este sentido, explicó que “esta medida se fundamenta en el impacto del sector minero en la economía argentina, las consecuencias directas e indirectas en cuanto a la generación de empleo, el valor agregado que promueve y el potencial de crecimiento que tiene”.

Al profundizar la argumentación de la eliminación de las retenciones, la administración de Javier Milei expuso que “dicho sector representa el quinto complejo exportador del país y explica, en promedio, el 80% de la canasta exportadora de provincias como Jujuy, Santa Cruz, San Juan y Catamarca”.

Además, sostuvo que “el sector posee un significativo potencial de crecimiento, especialmente en el contexto de la transición energética global que impulsa la demanda de minerales de los que la República Argentina posee abundantes reservas, existiendo una considerable brecha de desarrollo en comparación con economías mineras de la región, donde la actividad representa hasta un 10% del PBI, frente al 1,2% en nuestro país”.

En este contexto, consideró que “resulta necesario generar las condiciones para que dicho potencial contribuya a la recuperación económica, se traduzca en nuevos empleos y mayor volumen de exportaciones, en línea con otras decisiones adoptadas por el Gobierno Nacional en materia de simplificación, desburocratización, reducción de trámites, facilitación del comercio, eliminación de impuestos distorsivos, apertura de nuevos mercados y un mayor posicionamiento internacional”.

El decreto también eliminó el “Registro Optativo de Exportaciones de Cobre”, que se había creado “con el objeto de promocionar la actividad minera a través de un esquema de derechos de exportación”

Al fundamentar dicha determinación, el Gobierno precisó que “el citado Registro nunca resultó operativo, por lo cual no hay beneficiarios inscriptos en dicho régimen promocional”, por lo que lo dio de baja a través de la derogación del Decreto 308/22.

Fuente: NA

Temas
Seguí leyendo

Viuda negra de 17 años seducía en Tinder, pero terminó implicada en el homicidio de un reconocido economista

La receta de scones sin harina ni manteca: livianos, fáciles y listos en 20 minutos

Identificaron al joven hallado muerto en la casa donde vivió Gustavo Cerati

El insólito caso del pato Juan en Mendoza: lo denunciaron por agredir a mascotas y toda la ciudad saltó a defenderlo

La clase media sumó 7,7 millones de personas en un año y recuperó el nivel previo a la pandemia

Homologación de las paritarias de la UOM: cuánto cobrarán los trabajadores metalúrgicos en agosto

Horror: Hallan más huesos humanos cerca de la casa de un presunto asesino serial, en Jujuy

Tras el boom del streaming, el Conicet lanza un álbum de figuritas

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
como hacer flan casero keto en 10 minutos con 4 ingredientes que tenes en la cocina
Tiempo de cocinar

Cómo hacer flan casero keto en 10 minutos con 4 ingredientes que tenés en la cocina

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Así detuvieron al autor de la amenaza de bomba en el show de Lali: insultó a la prensa e hizo gestos a las cámaras
Operativo de película

Así detuvieron al autor de la amenaza de bomba en el show de Lali: insultó a la prensa e hizo gestos a las cámaras

La situación es insostenible: la respuesta del SEC, tras la denuncia contra un mayorista de San Juan video
Declaraciones

"La situación es insostenible": la respuesta del SEC, tras la denuncia contra un mayorista de San Juan

Cayeron los escruchantes sanjuaninos que robaban en casas de fin de semana
Inseguridad

Cayeron los escruchantes sanjuaninos que robaban en casas de fin de semana

Quiénes serían los nuevos interesados en comprar un supermercado con sede en San Juan
Negociaciones

Quiénes serían los nuevos interesados en comprar un supermercado con sede en San Juan

El plazo fijo sigue siendo una alternativa muy usada por los ahorristas en Argentina.
Inversiones

El plazo fijo toma impulso entre los ahorristas: ¿qué bancos ofrecen las mejores tasas?

Te Puede Interesar

El hombre que hizo la amenaza de bomba contra el show de Lali Espósito está preso en su casa
Rivadavia

El hombre que hizo la amenaza de bomba contra el show de Lali Espósito está preso en su casa

Por Redacción Tiempo de San Juan
Las retenciones a las exportaciones de cal bajaron a cero.
Minería

Tras gestiones del gobernador Orrego, el gobierno nacional eliminó las retenciones a la cal

Antes del amanecer, comenzó el movimiento de fieles sanjuaninos por San Cayetano.
En Chimbas

Desde muy temprano comenzó el peregrinar de sanjuaninos para pedir y agradecer a San Cayetano

Juicio por la brutal golpiza a un anciano en Albardón: los cuatro ladrones admitieron su autoría y fueron presos
La hicieron corta

Juicio por la brutal golpiza a un anciano en Albardón: los cuatro ladrones admitieron su autoría y fueron presos

Imagen ilustrativa
En Capital

Robo dentro de una escuela: le llevaron el celular de una docente en horario de clases