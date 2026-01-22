jueves 22 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Calma en el mercado

El dólar tocó su valor más bajo en dos meses y se afianza la calma cambiaria

El tipo de cambio oficial bajó en los últimos días y cerró a $1450. Economistas explican qué factores sostienen la estabilidad y por qué el mercado sigue tranquilo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El dólar oficial volvió a retroceder y cerró este jueves a $1450 en el Banco Nación, su nivel más bajo en los últimos dos meses. En apenas unos días, el tipo de cambio minorista acumuló una baja de $10, en un contexto de mayor tranquilidad en el mercado cambiario.

Lee además
crisis vitivinicola: una bodega clave de san juan quedo al borde del colapso financiero
Alerta

Crisis vitivinícola: una bodega clave de San Juan quedó al borde del colapso financiero
El hotel Del Bono Park permanece cerrado desde el 12 y hasta el 25 de enero para realizar obras y concentrar su operación en el Del Bono Central, en medio de una fuerte caída de la demanda en la ciudad.
Ocupación mínima y costos en alza

Cerró dos semanas el hotel Del Bono Park y dejó al descubierto la crisis de la hotelería capitalina

La tendencia a la baja también se reflejó en el resto de las cotizaciones. En el segmento mayorista, el dólar operó a $1429,50, quedando a un 8,3% del techo de la banda de flotación, la mayor distancia desde octubre. Por su parte, los dólares financieros acompañaron el movimiento: el MEP cerró a $1458,81, el contado con liquidación a $1501,60, mientras que el dólar blue se vendió a $1495.

Tasas altas y carry trade

Para los analistas, la calma cambiaria responde principalmente a la estrategia oficial de mantener tasas de interés reales elevadas como ancla financiera. “El mercado extiende la pax cambiaria en un contexto en el que el Gobierno profundiza su estrategia de tasas altas. El dólar oficial borró el rebote de las ruedas previas”, explicó Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital.

Según el economista, el atractivo del carry trade sigue siendo clave: tasas positivas en pesos y un tipo de cambio administrado incentivan las colocaciones en moneda local y desalientan la dolarización. “Esto ayuda a moderar la inflación, aunque profundiza el enfriamiento de la actividad económica”, advirtió.

Más reservas y compras del BCRA

Desde la consultora Cohen señalaron que la baja del dólar se dio en paralelo a nuevas compras de divisas por parte del Banco Central. En lo que va de enero, el BCRA acumuló US$903 millones, lo que, sumado a la suba del precio del oro, llevó las reservas brutas a US$45.399 millones.

Además, se registró un aumento en el volumen operado y en el interés abierto de los contratos de futuros, lo que para los analistas podría reflejar intervención oficial para contener el tipo de cambio y ofrecer cobertura al mercado.

Más oferta y menos demanda

Desde Portfolio Personal Inversiones (PPI) destacaron que los dólares comenzaron a aparecer del lado de la oferta. Según la firma, ya se liquidaron US$2800 millones correspondientes a emisiones corporativas y aún restan US$3600 millones por ingresar, parte de ellos en el primer semestre.

El sector agroexportador también empieza a jugar a favor. La deuda comercial del agro se redujo de manera significativa en los últimos meses, lo que estaría habilitando una mayor liquidación de divisas. En enero, las liquidaciones habrían promediado US$85 millones diarios, frente a los US$53 millones de diciembre.

Del lado de la demanda, el panorama sigue contenido. Las importaciones continúan moderadas y la compra de dólares por parte del público se mantiene baja, muy por debajo de los picos registrados durante el período electoral.

Expectativas hacia adelante

El economista Gustavo Ber señaló que el fuerte ingreso de dólares financieros refuerza el clima de estabilidad y permite al Banco Central seguir comprando divisas. Para el mercado, el desafío hacia adelante será sostener esta dinámica y, eventualmente, comenzar a aflojar las tasas en pesos a medida que la inflación continúe desacelerándose.

Los operadores del mercado esperan que este escenario de estabilidad se sostenga y que, de manera gradual, las tasas en pesos comiencen a bajar, con el objetivo de impulsar una mayor recuperación de la actividad económica a medida que la inflación se acerque al 2% mensual.

Por ahora, el dólar se mantiene estable y en baja, apoyado en una combinación de tasas altas, mayor oferta de divisas y una demanda contenida que sostiene la calma cambiaria.

Seguí leyendo

Las acciones y los bonos argentinos vuelven a subir con el respaldo del alza de Wall Street

La textil líder del jean en San Juan, en tensión: menos actividad, menos empleo y más importaciones

Un famoso magnate ofreció más de $978.000.000.000 para comprar un supermercado con sede en San Juan

Achique y venta en el supermercado Libertad: quién es el grupo interesado

Ranking nacional del changuito: qué lugar ocupa San Juan en el monto de la compra mensual del supermercado

Lo que San Juan gana, y lo que arriesga, con el acuerdo comercial Unión Europea-Mercosur

Cambios en la conducción de Barrick, la minera que opera Veladero en San Juan

La industria metalúrgica volvió a retroceder en 2025 y se mantiene en su peor momento desde la pandemia

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El hotel Del Bono Park permanece cerrado desde el 12 y hasta el 25 de enero para realizar obras y concentrar su operación en el Del Bono Central, en medio de una fuerte caída de la demanda en la ciudad.
Ocupación mínima y costos en alza

Cerró dos semanas el hotel Del Bono Park y dejó al descubierto la crisis de la hotelería capitalina

Por Elizabeth Pérez

Las Más Leídas

Belén Heredia, la joven sanjuanina que creó un sistema para limpiar suelos contaminados utilizando plantas.
Innovación

Una joven sanjuanina creó un sistema que permite descontaminar tierra y agua con plantas

El SMN emitió un alerta amarilla por tormentas para el Gran San Juan y alrededores.
Importante

Emiten un nuevo alerta por tormentas en la provincia: esta vez afecta al Gran San Juan y alrededores

Clausuraron un taller en Albardón y secuestraron un auto con las medidas de seguridad adulteradas.
Operativo

Clausuraron un taller mecánico sanjuanino y secuestraron un auto

Aparecieron los cuatro hermanitos que habían desaparecido en San Juan video
Alivio

Aparecieron los cuatro hermanitos que habían desaparecido en San Juan

Así aparecieron los hermanitos que eran intensamente buscados en San Juan video
En Santa Lucía

Así aparecieron los hermanitos que eran intensamente buscados en San Juan

Te Puede Interesar

Por qué delito acusarían a los padres de los niños buscado y el motivo por el que perdieron la custodia de sus hijos
Tras el revuelo

Por qué delito acusarían a los padres de los niños buscado y el motivo por el que perdieron la custodia de sus hijos

Por Redacción Tiempo de San Juan
Los proyectos del oficialismo y del bloquismo para reformar el Código Electoral en San Juan perdieron estado parlamentario: qué sigue ahora
Novedad

Los proyectos del oficialismo y del bloquismo para reformar el Código Electoral en San Juan perdieron estado parlamentario: qué sigue ahora

Clásico cuyano en modo pretemporada: San Martín enfrentará a Godoy Cruz en su segundo amistoso
Fútbol

Clásico cuyano en modo pretemporada: San Martín enfrentará a Godoy Cruz en su segundo amistoso

Una cita engañosa: así fue el operativo especial para atrapar al acusado de la feroz golpiza por celos en Caucete
Revelaciones

Una cita engañosa: así fue el operativo especial para atrapar al acusado de la feroz golpiza por celos en Caucete

Investigan un homicidio en Godoy Cruz, Mendoza.
Estadísticas

El Gobierno aseguró que bajó la tasa de homicidios y robos en Argentina