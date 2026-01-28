Un River entonado enfrenta a Gimnasia de en el Monumental: todos los detalles

River venció a Barracas Central en su debut en el Torneo Apertura y Marcelo Gallardo piensa ratificarle la confianza a los mismos once para el partido ante Gimnasia del próximo miércoles. A la espera de que Franco Armani y Marcos Acuña recuperer ritmo futbolístico, el Muñeco volvería a confiar en Santiago Beltrán y Matías Viña. Además, Tomás Galván volvería a tener una oportunidad en la mitad de la cancha.

El arquero campeón del mundo viene de un desgarro en su gemelo derecho, una zona que puede ser traicionera. Por eso, la idea es que sume más entrenamientos a la par del resto para no correr riesgos de que se resienta y deba perderse un tramo más largo del certamen. El pibe de 21 años que debutó oficialmente ante el Guapo volvería a estar desde el arranque.

En el lateral izquierdo, el uruguayo repetirá titularidad tras su buen estreno y los dos amistosos en buen nivel. Su inserción en el equipo le dio al DT la tranquilidad de darle más tiempo de recuperación al Huevo. Aquel pisotón sufrido ante Racing sobre el cierre del Torneo Clausura no le permitió hacer la pretemporada con normalidad y, ya con el alta, ahora busca su mejor forma física.

En el medio, el flamante tándem conformado por los dos refuerzos (Aníbal Moreno y Fausto Vera) se mantendrá inalterable. A su lado volvería a estar Tomás Galván, de aceptable debut como titular con la banda roja, y Kevin Castaño, ya recuperado, estaría entre los suplentes. Más adelante, otra vez, el capitán Juan Fernando Quintero.

En el ataque, Sebastián Driussi estará como referencia y su acompañante volvería a ser Facundo Colidio. A pesar de su floja producción ante Barracas, el ex-Tigre volvería a estar en el costado izquierdo del ataque. Ian Subiabre, también de irregulares minutos en el debut, seguirá en el banco. Lo mismo sucederá con Maximiliano Salas, quien hoy es el '9' suplente y cuyo ingreso le permitió al Gordo jugar más suelto y mostrar su mejor versión de frente al arco.

La formación de River vs. Gimnasia, por el Torneo Apertura

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi y Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.

Los datos de River vs. Gimnasia, por el Torneo Apertura

Hora: 20.00.

TV: TNT Sports.

Árbitro: Pablo Dóvalo.

Estadio: Monumental.