Tras varios días de búsqueda, la policía recuperó una moto 0KM robada en Sarmiento

Efectivos de la Comisaría 8° lograron recuperar una motocicleta que había sido robada días atrás en el departamento Sarmiento, tras una serie de tareas investigativas realizadas en la zona.

El hecho se remonta al 3 de enero , cuando una joven de 23 años denunció la sustracción de su motocicleta, una Corven Energy 110cc , por lo que el caso quedó vinculado al Legajo de la UFI Delitos contra la Propiedad .

Luego de diversas averiguaciones y recorridas, el personal policial consiguió ubicar el rodado el 5 de enero y proceder a su recuperación. La motocicleta, que no poseía patente por tratarse de un vehículo 0 kilómetro, fue reconocida en el lugar por la propia damnificada.

Tras el procedimiento, el Ayudante Fiscal Cristian Catalano, perteneciente a la UFI Delitos contra la Propiedad, dispuso la restitución inmediata del rodado a su propietaria.

Mientras tanto, desde la fuerza informaron que la investigación continúa abierta con el objetivo de identificar y detener al autor del robo.