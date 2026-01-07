Tras varios días de búsqueda, la policía recuperó una moto 0KM robada en Sarmiento

Efectivos de la Comisaría 8° lograron recuperar una motocicleta que había sido robada días atrás en el departamento Sarmiento, tras una serie de tareas investigativas realizadas en la zona.
El rodado, una Corven Energy 110cc, había sido sustraído a comienzos de enero.
El hecho se remonta al 3 de enero, cuando una joven de 23 años denunció la sustracción de su motocicleta, una Corven Energy 110cc, por lo que el caso quedó vinculado al Legajo de la UFI Delitos contra la Propiedad.
Luego de diversas averiguaciones y recorridas, el personal policial consiguió ubicar el rodado el 5 de enero y proceder a su recuperación. La motocicleta, que no poseía patente por tratarse de un vehículo 0 kilómetro, fue reconocida en el lugar por la propia damnificada.
Tras el procedimiento, el Ayudante Fiscal Cristian Catalano, perteneciente a la UFI Delitos contra la Propiedad, dispuso la restitución inmediata del rodado a su propietaria.
Mientras tanto, desde la fuerza informaron que la investigación continúa abierta con el objetivo de identificar y detener al autor del robo.