Incendio y desesperación en Belgrano: dos personas atrapadas en un edificio y 14 evacuados

Momentos de tensión y desesperación se vivieron este lunes en el barrio porteño de Belgrano, donde un incendio en un departamento obligó a evacuar a al menos 14 personas y dejó a dos vecinos atrapados en el noveno piso del edificio.

El fuego se desató en una vivienda ubicada en el sexto piso de un inmueble sobre la calle Amenábar al 1700, entre José Hernández y La Pampa. Las llamas generaron una rápida intervención del personal de Bomberos, que trabajó intensamente para controlar el foco ígneo y asistir a los residentes.

Según trascendió, dos personas quedaron imposibilitadas de descender por la presencia de humo y debieron permanecer en el noveno piso hasta que los brigadistas aseguraran el área. La situación generó escenas de fuerte angustia entre los vecinos.

En medio del operativo, la propietaria del departamento afectado sufrió una crisis nerviosa y fue asistida por médicos del SAME, que se hizo presente con seis móviles en el lugar para brindar atención preventiva y evaluar el estado de los evacuados.

Tras varios minutos de trabajo, los bomberos lograron controlar el incendio. Las autoridades analizaban si las personas evacuadas podían regresar a sus departamentos, mientras continuaban las tareas de inspección para descartar riesgos estructurales o rebrotes.

El episodio volvió a poner en foco la importancia de los protocolos de emergencia en edificios y la rápida respuesta de los equipos de rescate ante situaciones críticas.

FUENTE: Agencia NA