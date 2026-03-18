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Salud

Tras detectar un caso en Buenos Aires, qué dijeron sobre la "viruela del mono" en San Juan

El primer caso de viruela del mono del clado Ib en Argentina generó alerta sanitaria. En relación a este hecho, explicaron cómo se contagia, cuáles son los síntomas y recomiendan medidas de prevención en la provincia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa.

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En diálogo con Telesol, la médica infectóloga Daiana Escudero, integrante del programa de control de infecciones y resistencia antimicrobiana, explicó que el virus mpox es conocido desde 1970 y tiene su origen en África, aunque en Argentina se encuentra bajo vigilancia desde hace años. Según precisó, la transmisión se da principalmente por contacto directo con lesiones en la piel o mucosas de personas infectadas, aunque también puede ocurrir a través de gotitas respiratorias o por contacto con objetos contaminados, como ropa de cama, toallas o prendas.

Respecto a los síntomas, Escudero detalló que suelen incluir fiebre, dolor muscular, decaimiento y ganglios inflamados. El signo más característico es la aparición de lesiones cutáneas, que comienzan como manchas rojas y evolucionan a vesículas con una depresión central. Estas lesiones pueden aparecer en distintas zonas del cuerpo, como pies, región genital o mucosa oral, y suelen ser dolorosas.

La especialista remarcó que la enfermedad se transmite entre personas y recomendó que quienes presenten síntomas eviten concurrir a espacios públicos y consulten a un profesional de manera inmediata. Asimismo, aclaró que, si bien algunas personas con factores de riesgo pueden presentar complicaciones, la mayoría de los casos tienen una evolución favorable y no cuentan con un tratamiento específico.

El caso en Argentina y el comunicado del Ministerio de Salud nacional

Se trata de un hombre de 31 años, residente en la Ciudad de Buenos Aires, sin antecedentes de viaje reciente, que fue atendido de manera ambulatoria y evoluciona favorablemente. El caso fue confirmado por el Ministerio de Salud de la Nación y forma parte de un contexto de expansión internacional de esta variante, con reportes recientes en Estados Unidos, Canadá, Brasil, México y países europeos como Francia, Portugal y España.

El Ministerio de Salud de la Nación aconseja aislar a los pacientes hasta que las costras de las lesiones se desprendan, que el personal sanitario utilice equipos de protección y que se realice el rastreo de contactos en las primeras 24 horas, con seguimiento durante 21 días. Además, se solicita a las jurisdicciones intensificar la sospecha clínica de Mpox ante lesiones umbilicadas, ganglios inflamados, fatiga extrema, dolor de garganta o antecedentes de contacto con viajeros.

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