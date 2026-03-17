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Detectaron el primer caso de viruela del mono de mayor severidad en Argentina

El Ministerio de Salud de la Nación confirmó el diagnóstico en un hombre de 31 años que no tiene antecedentes de viaje. Reforzaron las recomendaciones de vigilancia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Detectaron el primer caso de la viruela del mono más grave en un paciente argentino sin atencendente de viaje. Se trata de un hombre de 31 años. &nbsp;

Detectaron el primer caso de la viruela del mono más grave en un paciente argentino sin atencendente de viaje. Se trata de un hombre de 31 años.

 

En las últimas horas, el Ministerio de Salud de la Nación informó que se detectó el primer caso de viruela del mono (Mpox) del clado Ib en la Argentina. Se trata de un hombre de 31 años residente en la Ciudad de Buenos Aires, sin antecedentes de viaje, que fue atendido de manera ambulatoria y evoluciona de forma favorable.

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Durante 2026 ya se habían confirmado cinco casos de la enfermedad en el país, aunque todos correspondían al clado II: cuatro en la Ciudad de Buenos Aires y uno en la provincia de Río Negro.

Desde la cartera sanitaria advirtieron que el clado Ib presenta mayor severidad y contagiosidad, por lo que pidieron reforzar la vigilancia epidemiológica. “Es importante tener en cuenta que el clado Ib es de mayor severidad y contagiosidad, por lo que es importante que los sistemas de salud jurisdiccionales refuercen la vigilancia y los cuidados en la población ante la notificación de este primer caso”, indicaron.

La detección de esta variante en el país ocurre en un contexto de expansión internacional. En lo que va de 2026 se confirmaron 14 casos de este clado en la región de las Américas: nueve en Estados Unidos, dos en Canadá, dos en Brasil, uno en México y ahora uno en Argentina. Además, se registró transmisión comunitaria en países europeos como Francia, Portugal y España.

Frente a este escenario, el Ministerio de Salud solicitó a las jurisdicciones intensificar la sospecha clínica de Mpox en pacientes que presenten lesiones umbilicadas o proctitis, ganglios inflamados, cansancio extremo y dolor de garganta, además de indagar antecedentes de viaje o contacto con viajeros.

Las autoridades sanitarias también recomendaron aislar a los pacientes infectados hasta que las costras de las lesiones se desprendan y se forme una nueva capa de piel. Asimismo, indicaron que el personal de salud debe utilizar equipos de protección personal y que se debe iniciar el rastreo de contactos dentro de las 24 horas posteriores a la sospecha, con un seguimiento durante 21 días.

El caso detectado

Según el BEN, el 1° de marzo de 2026 un hospital público de la Ciudad de Buenos Aires atendió al paciente de 31 años, que presentaba síntomas iniciados el 24 de febrero, entre ellos exantema, fiebre, cefalea, mialgias, dolor lumbar, astenia, linfadenopatía, dolor anorrectal y tenesmo.

El hombre negó haber viajado en los 21 días previos, aunque informó haber tenido múltiples parejas sexuales nuevas y ocasionales, incluyendo personas que habían viajado recientemente. El tratamiento fue ambulatorio y su evolución clínica es favorable.

“El 10 de marzo se confirmó para este caso la detección de Mpox clado Ib por PCR en tiempo real y secuenciación del ADN amplificado en un hisopado de contenido vesicular. La investigación epidemiológica continúa en curso; hasta el momento no se han podido detectar nuevas sospechas asociadas a este caso”, concluye el informe oficial.

Cómo se contagia la viruela del mono

La transmisión entre personas ocurre principalmente por contacto directo con lesiones cutáneas o mucosas de alguien infectado, especialmente en contextos de contacto estrecho, incluido el contacto sexual.

También puede producirse mediante objetos contaminados recientemente, como ropa, sábanas o toallas, o a través de secreciones respiratorias de corto alcance durante contactos cercanos y prolongados.

En algunas regiones donde animales salvajes actúan como reservorio del virus, la enfermedad también puede transmitirse a humanos por contacto directo o indirecto con lesiones, mucosas, sangre u otros fluidos corporales de animales infectados.

El Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) explicó que el período de incubación oscila entre cinco y 21 días, aunque habitualmente se ubica entre seis y 13.

“El período de incubación oscila entre 5 y 21 días, habitualmente entre 6 y 13 días. La enfermedad suele ser autolimitada y resolverse en un período de aproximadamente 14 a 21 días con manejo sintomático. La fase prodrómica puede incluir fiebre, cefalea, mialgias, adenopatías, astenia, dolor de garganta y/o dolor anorrectal o genital”, señala el informe.

El documento agrega que luego aparecen lesiones cutáneomucosas, generalmente múltiples, que suelen localizarse en regiones genitales, anales, faciales y en las extremidades. “Posteriormente aparecen lesiones cutáneomucosas que suelen ser múltiples (aunque pueden ser únicas) y que generalmente se localizan en las regiones genital, anal, facial y en extremidades. Estas lesiones pueden aparecer algunos días después de los síntomas prodrómicos o en forma simultánea”, detalla el boletín.

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