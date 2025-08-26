martes 26 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Investigación

Presuntas coimas: La Justicia ya extrajo la información del teléfono de Diego Spagnuolo

Spagnuolo había dicho que en su teléfono tenía guardados los WhatsApp de Karina Milei, que complicaban al gobierno nacional.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Los expertos de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) de la Procuración General de la Nación concluyeron hoy con la extracción de datos del celular del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo en la causa que investiga si es verídico el audio en el que se lo escucha decir estar vinculado al supuesto pago de sobornos.

Lee además
Mario Lugones, ministro de Salud
Medida

Presuntas coimas con medicamentos: el Ministerio de Salud abrió sumario y auditoría en ANDIS
Continúa la investigación de las presuntas coimas en ANDIS.
Investigación

Presuntas coimas en Andis: ordenan bloquear cajas de seguridad para preservar pruebas

La DATIP logró la descarga de la información pese a que el ex funcionario no proporcionó la clave de acceso al celular cuando le fue secuestrado durante un procedimiento en su casa de un barrio privado en Pilar, informaron fuentes judiciales.

Ahora se avanzará con la extracción de datos de los móviles de los hermanos Jonathan y Emmanuel Kovalivkrer, accionistas de la droguería Suizo Argentina, mencionada en los audios de Spagnuolo como el lugar de donde partirían los pedidos de sobornos a laboratorios.

También se analizará el dispositivo del ex funcionario de ANDIS Daniel Garbellini, único que entregó la clave de acceso y se aguardaba en Comodoro Py la presencia del padre de los Kovalivkrer, Eduardo, quien ya se retiró de la actividad profesional, pero figura como accionista.

Por otra parte, el juez federal Sebastián Casanello quedó en condiciones de definir la situación procesal del jefe de Seguridad del barrio privado Nordelta, quien ayer negó en declaración indagatoria haberle avisado de la llegada de la policía a uno de los Kovalivkrer, quien se retiró del lugar antes del ingreso de los móviles.

Ariel De Vicentis refirió que estaba de vacaciones, pero, pese a ello, ante lo que sucedía y por responsabilidad profesional se comunicó y pidió una copia de la orden de presentación y confirmar que se trataba de policías.

Además, dijo que es parte de sus tareas este tipo de control y negó haber advertido a ninguno de los Kovalivker -ambos hermanos residentes en Nordelta- de la presencia policial al ser indagado por supuesto "encubrimiento" y "obstrucción a la justicia".

Jonathan Kovalivkrer se presentó en la tarde del lunes en los tribunales de Retiro junto a un abogado, Martín Magram y entregó su celular al fiscal Franco Picardi aunque no proporcionó la clave de acceso.

Temas
Seguí leyendo

La oposición quiere interpelar a Karina Milei por las presuntas coimas en ANDIS

Martín Menem pone "las manos en el fuego" por su primo y por Karina Milei

Tensión y enfrentamientos en la llegada de Javier Milei a Junín

Bruno Olivera salió a bancar a Karina y Javier Milei en medio del escándalo por las presuntas coimas en la ANDIS: "Pongo las manos en el fuego"

Guillermo Francos aseguró no conocer "un sistema de retornos" en el gobierno nacional

El Grovana de Karina: cuánto cuesta el reloj que usa la hermana del Presidente

Quiénes reemplazarían a Patricia Bullrich y a Luis Petri, candidatos en octubre

Javier Milei respaldó a Karina, tras versiones que indicaban que usaba un reloj Rolex

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
allanan dos barrios de nordelta en busca de los duenos de la drogueria suizo argentina
Presuntas coimas

Allanan dos barrios de Nordelta en busca de los dueños de la droguería Suizo Argentina

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Cómo impactará el temporal de Santa Rosa este año en San Juan.
Creer o reventar

Santa Rosa se puso prolija: llegará a San Juan puntual, con lluvias y ¿nevadas?

El conocido abogado Horacio Medina intentó separar a unos jóvenes que se estaban peleando en pleno centro y terminó dándose un fuerte golpe.
Video

Un conocido abogado sanjuanino quiso frenar una pelea de jóvenes en el centro y terminó de cara en el piso

Revuelo en las afueras de una escuela de Capital: alumnos cortaron una avenida
Incidentes

Revuelo en las afueras de una escuela de Capital: alumnos cortaron una avenida

Conocé el pasado del nuevo sospechoso en el asesinato del jubilado de Villa del Carril
Crimen de Mario Alday

Conocé el pasado del nuevo sospechoso en el asesinato del jubilado de Villa del Carril

El Willy Wonka sanjuanino: escapaba de un super con más de 30 chocolates robados
Goloso

El "Willy Wonka" sanjuanino: escapaba de un super con más de 30 chocolates robados

Te Puede Interesar

Josemaría será una mina de más escala y usará más del doble de agua prevista.
Futura mina de cobre sanjuanina

Los cambios en Josemaría: necesita más del doble de agua y anticipa un "impacto severo"

Por Elizabeth Pérez
Los policías acusados de golpear a un preso, más complicados por falsear datos y detener sin motivos
Contra las cuerdas

Los policías acusados de golpear a un preso, más complicados por falsear datos y detener sin motivos

Arranque de campaña: en San Juan anticipan poco acto grande y mucho puerta a puerta, con una ayudita tecno
Legislativas 2025

Arranque de campaña: en San Juan anticipan poco acto grande y mucho puerta a puerta, con una ayudita tecno

Imagen ilustrativa
Engañado

Contactó por WhatsApp a un "vendedor de carpetas" del IPV y lo estafaron en 600 mil pesos

En el centro, la candidata Tejada. 
Elecciones 2025

Una dirigente de Dignidad Ciudadana cruzó a la candidata de LLA en San Juan: "Nunca fue del partido"