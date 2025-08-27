jueves 28 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Elecciones

Ideas logró quedarse con la Federación Universitaria y cuatro de las seis facultades de la UNSJ

Este jueves se llevaron adelante los comicios en cinco de las seis unidades académicas, e Ideas se llevó cuatro. Además se consolidó en la FUSJ, ganando por tercera vez consecutiva la presidencia.

Por Ana Paula Gremoliche
WhatsApp Image 2025-08-28 at 12.10.19 AM

Este jueves 27 de agosto se celebraron en la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) unas elecciones que deberían haberse llevado a cabo hace, al menos, dos meses. Luego del reclamo de algunas agrupaciones por la demora y porque la mayoría de las gestiones de los centros de estudiantes estaban vencidas, la Federación Universitaria, comandada por Cinthia De Luca Barrera, llamó a comicios hace apenas tres semanas. Por este motivo, la campaña estuvo signada por un tiempo ajustado para mostrar propuestas y por acusaciones cruzadas entre los dos principales movimientos políticos que protagonizaron este acto electivo: Ideas y Creando (ramificado en diferentes movimientos). En este contexto, el movimiento respaldado por el peronismo giojista ganó cuatro de cinco unidades académicas y también cantó victoria en la Federación Universitaria, donde resultó electo Gonzalo Leyes.

Lee además
demoras y poca concurrencia: asi comenzaron las elecciones por la conduccion de la federacion universitaria y 5 centros de estudiantes
UNSJ

Demoras y poca concurrencia: así comenzaron las elecciones por la conducción de la Federación Universitaria y 5 centros de estudiantes
continuan los paros rotativos en la unsj a la espera de la resolucion por el financiamiento universitario
Medidas de fuerza

Continúan los paros rotativos en la UNSJ a la espera de la resolución por el Financiamiento Universitario

Leyes, referente del Frente Malvinas Argentinas, sucederá a Cinthia De Luca Barrera (2023-2025) y a Manuel Giménez (2021-2023), ambos del mismo espacio. De esta manera, Ideas sostiene un ciclo de continuidad política iniciado en 2021 y se mantiene al frente de la principal representación estudiantil de la UNSJ, imponiéndose en esta oportunidad a Ángel García, candidato de la coalición Creando-HxT-Ateneo.

En este contexto, Ideas ganó los centros de estudiantes de cuatro de las cinco unidades académicas en las que hubo elecciones este miércoles. De esta manera, triunfó en la Facultad de Ingeniería, de la mano de Elías Tello; en la Facultad de Ciencias Sociales (FACSO), con Cristian Jara; en la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño (FAUD), donde ganaron por apenas un voto, y cuyo presidente será Hernán Ramírez; y en la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes (FFHA), cuyo centro de estudiantes será presidido por Gonzalo López.

Pero no todo fue color de rosas. Si bien fue la agrupación ganadora de la jornada, ideas perdió la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud (EUCS). En estos comicios resultó electa la agrupación Sinapsis (que apoyó Creando) encabezada por Ramón Francisco Herrera. Así que de, este modo, se quedó con un centro de estudiantes menos que en el período 2023-2025.

Por su parte, en la facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (FCFEN) ganó el centro de estudiantes la agrupación Creando, más respaldado por algunos sectores del uñaquismo. En esta unidad académica los comicios se realizaron en junio, junto con las elecciones en las que se eligió rector y el resto de los cargos.

Temas
Seguí leyendo

Uno a uno, los candidatos que se disputan los centros de estudiantes de las unidades académicas de la UNSJ

La UNSJ recomienda repetir unas elecciones en Exactas y ya advierten con ir a la Justicia

Ideas reafirmó su dominio en la UNSJ y tendrá presidente en la Federación Universitaria por tercera vez consecutiva

Con un fuerte mensaje federal, Provincias Unidas inició su campaña en el corazón cordillerano

Ahora, el gobierno responsabilizó de la inestabilidad financiera al gobierno de Mauricio Macri

Otra fuerte pelea entre Lilia Lemoine y Marcela Pagano, en Diputados

El gobierno logró renovar todos los vencimientos de la deuda, con tasas de hasta el 86%

El Gordo Dan aseguró que hoy quisieron matar a Javier Milei

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
grave accidente de una diputada nacional, mientras viajaba al congreso
Grave

Grave accidente de una diputada nacional, mientras viajaba al Congreso

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Hombre comido por los perros en Pocito: la macabra escena con la que se encontró la Policía
Imágenes sensibles

Hombre comido por los perros en Pocito: la macabra escena con la que se encontró la Policía

Macabro hallazgo en Pocito: perros se comieron a un hombre
Grave

Macabro hallazgo en Pocito: perros se comieron a un hombre

Un policía sanjuanino resultó baleado en una pierna en una casa del barrio La Estación
Confuso episodio

Un policía sanjuanino resultó baleado en una pierna en una casa del barrio La Estación

Horror en Rawson: un hombre fue hallado muerto y en avanzado estado de descomposición
Investigación

Horror en Rawson: un hombre fue hallado muerto y en avanzado estado de descomposición

Anunciaron la fecha de pago de los haberes de los empleados públicos de San Juan.
Info importante

Con aumento del 1,9%, los empleados públicos de San Juan ya tienen fecha de cobro

Te Puede Interesar

Ideas logró quedarse con la Federación Universitaria y cuatro de las seis facultades de la UNSJ
Elecciones

Ideas logró quedarse con la Federación Universitaria y cuatro de las seis facultades de la UNSJ

Por Ana Paula Gremoliche
San Juan se prepara para un frente frío.
Clima

Jueves soleado en San Juan: amanecer fresco, tarde ideal para disfrutar al aire libre

Imagen ilustrativa.
Chofer en desgracia

Un remisero fue asaltado en Chimbas y le sacaron hasta la plata de Mercado Pago

Una importante empresa busca estudiantes sanjuaninos para entrenarlos y cobrar un jugoso salario
Atención

Una importante empresa busca estudiantes sanjuaninos para entrenarlos y cobrar un jugoso salario

Gonzalo Leyes, presidente electo de la FUSJ. 
Comicios

Ideas reafirmó su dominio en la UNSJ y tendrá presidente en la Federación Universitaria por tercera vez consecutiva