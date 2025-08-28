jueves 28 de agosto 2025

Vinculaciones

En Australia, Orrego intensifica contactos en pos de la minería, energía y agroindustria para San Juan

Marcelo Orrego continúa con su agenda en Australia del Sur con reuniones con referentes del sector público y privado de ese país.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Marcelo Orrego continúa en Australia con una agenda de encuentros con referentes de sectores productivos en busca de potenciar a San Juan. Entre las diversas reuniones mantenidas, el gobernador Marcelo Orrego y su equipo, junto al embajador argentino en Australia, Maximo Gowland, se destaca la mantenida con la Australia-Latin America Business Counsil (ALABC).

con la presencia de orrego, comenzo en australia la conferencia mundial de cobre
Presencia sanjuanina

Con la presencia de Orrego, comenzó en Australia la Conferencia Mundial de Cobre
en australia, orrego se reunio con autoridades de bhp y vicuna
Contacto

En Australia, Orrego se reunió con autoridades de BHP y Vicuña

La ALABC es una cámara empresarial que aglutina compañías que operan tanto en Australia como en América Latina y busca desarrollar vinculaciones con Argentina, particularmente en el sector minero, de energías renovables y en agroindustria.

El equipo de ALABC estuvo encabezado por su CEO Kim Prior junto a directores de la institución. La oportunidad sirvió para abordar un programa de trabajo que permita ofrecer vinculaciones entre empresas australianas con experiencia desarrollada en grandes servicios mineros y que buscan socios locales para instalarse en San Juan.

La ALABC invitó a la provincia a sumarse a su espacio en la próxima feria IMARC que se realiza a mediados de octubre en Sidney. Al mismo tiempo el gobernador y los ministros Guistavo Fernández (Producción) y Juan Pablo Perea (Minería) invitaron a participar del próximo FNS Forum en el mes de noviembre y de la Expo Minera San Juan 2026 en mayo de 2026.

Dejá tu comentario

