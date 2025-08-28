En Australia, Orrego intensifica contactos en pos de la minería, energía y agroindustria para San Juan

Marcelo Orrego continúa en Australia con una agenda de encuentros con referentes de sectores productivos en busca de potenciar a San Juan . Entre las diversas reuniones mantenidas, el gobernador Marcelo Orrego y su equipo, junto al embajador argentino en Australia, Maximo Gowland, se destaca la mantenida con la Australia-Latin America Business Counsil (ALABC).

La ALABC es una cámara empresarial que aglutina compañías que operan tanto en Australia como en América Latina y busca desarrollar vinculaciones con Argentina, particularmente en el sector minero, de energías renovables y en agroindustria.

El equipo de ALABC estuvo encabezado por su CEO Kim Prior junto a directores de la institución. La oportunidad sirvió para abordar un programa de trabajo que permita ofrecer vinculaciones entre empresas australianas con experiencia desarrollada en grandes servicios mineros y que buscan socios locales para instalarse en San Juan.

La ALABC invitó a la provincia a sumarse a su espacio en la próxima feria IMARC que se realiza a mediados de octubre en Sidney. Al mismo tiempo el gobernador y los ministros Guistavo Fernández (Producción) y Juan Pablo Perea (Minería) invitaron a participar del próximo FNS Forum en el mes de noviembre y de la Expo Minera San Juan 2026 en mayo de 2026.