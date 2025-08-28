jueves 28 de agosto 2025

Editorial

¿Uñac cordobés? El ácido comentario del periodista Antonio Canales en Las 40

En su programa de AM Las 40, el conductor cuestionó la mudanza de los grandes eventos ciclísticos a Córdoba, que tuvieron la bendición del exgobernador tras la gestión del diputado nacional Jorge Chica. “Sos un traidor político a San Juan”, dijo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
uñac antonio canales

La confirmación de que Córdoba será sede de L’Étape Argentina by Tour de France, del Campeonato Argentino de Ruta 2026 y de una flamante Vuelta Internacional generó fuertes repercusiones en San Juan, hecho expuesto el último miércoles por Tiempo de San Juan. Y esta vez el que encendió la polémica fue el periodista Antonio Canales, que en su programa de AM Las 40 lanzó una catarata de críticas contra el exgobernador y actual senador Sergio Uñac, acusándolo de haber “traicionado” a los sanjuaninos al respaldar al diputado nacional Jorge Chica en su apuesta por trasladar el ciclismo de élite a tierras cordobesas.

Gustavo Monti con su abogado.
Comunicado

Fuerte respaldo de FOPEA a Tiempo de San Juan tras el pedido del primo de Uñac para impedir que se siga informando
el hospital marcial quiroga estrena un moderno equipamiento para cirugias
Salud pública

El Hospital Marcial Quiroga estrena un moderno equipamiento para cirugías

“Sos un traidor político a San Juan. Porque te has llevado la Vuelta del ciclismo, la Vuelta de San Juan, a Córdoba. Ahora lo único que falta es que tengas la tonadita cordobesa también”, disparó Canales, visiblemente enojado, en un editorial que rápidamente se viralizó en redes sociales.

El conductor no solo cuestionó la mudanza de los grandes eventos ciclísticos, sino que vinculó directamente la decisión con las heridas políticas que dejó la derrota del uñaquismo frente a Marcelo Orrego en las últimas elecciones. “Lo que no te bancás vos, Uñac, es que Orrego, un principiante de la cuarta especial, te ganó una elección. Y porque no te gusta Orrego, preferís llevárselo a Llaryora, el gobernador cordobés”, insistió.

La editorial de Canales contra Sergio Uñac

¿Uñac cordobés? El ácido comentario del periodista Antonio Canales en Las 40

Canales también recordó que durante años San Juan fue vitrina del ciclismo internacional gracias a la gestión del propio Uñac y de su entonces secretario de Deportes, Jorge Chica, hoy diputado nacional y presidente de la Unión de Ciclismo de la República Argentina. Pero el presente muestra otro escenario: con el aval del exgobernador y el entusiasmo del Gobierno de Córdoba, la provincia mediterránea logró quedarse con la organización de competencias que históricamente se vivieron en suelo sanjuanino.

image
U&ntilde;ac y Chica, presentes en el anuncio.

Uñac y Chica, presentes en el anuncio.

El trasfondo es claro: Chica encontró en Córdoba la apertura que no tuvo en San Juan. Según explicó el propio legislador en entrevistas radiales, la agenda oficial y la infraestructura local dificultaban la realización de los eventos, mientras que Córdoba se mostró con “ganas, espacio y decisión política” para recibirlos. Sin embargo, para Canales esa justificación es insuficiente: “Si tanto querías hacer la Vuelta, Uñac, hubieras usado las 15 municipalidades que todavía maneja el peronismo. Pero preferiste entregárselo a Córdoba. Eso es traición”, lanzó.

El periodista llevó su crítica al plano identitario y simbólico. Para él, que un sanjuanino como Uñac respalde el traslado de estas competencias equivale a desconocer el esfuerzo histórico de la provincia por instalar al ciclismo como parte de su cultura deportiva. “Mirá, los sanjuaninos te pagamos el sueldo como senador por San Juan. Traé cosas para San Juan, no para Córdoba. Si no, nos estás defraudando”, continuó.

“Después no vengas a hablar de la matriz productiva de San Juan. Que queremos a San Juan, que el beneficio, que la calidad de vida. No, papá. Hacete cordobés”, remató.

Temas
