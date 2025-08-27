jueves 28 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Comicios

Ideas reafirmó su dominio en la UNSJ y tendrá presidente en la Federación Universitaria por tercera vez consecutiva

El espacio consolidó su poder en la UNSJ tras las elecciones de este 27 de agosto. Gonzalo Leyes, del Frente Malvinas Argentinas (Ideas), será el nuevo presidente de la FUSJ.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Gonzalo Leyes, presidente electo de la FUSJ.&nbsp;

Gonzalo Leyes, presidente electo de la FUSJ. 

El movimiento estudiantil Ideas volvió a ratificar su peso político en la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ). Este martes 27 de agosto, tras una jornada electoral en las distintas facultades, se consagró nuevamente como ganador y retuvo la conducción de la Federación Universitaria de San Juan (FUSJ) por tercera vez consecutiva.

Lee además
ideas logro quedarse con la federacion universitaria y cuatro de las seis facultades de la unsj
Elecciones

Ideas logró quedarse con la Federación Universitaria y cuatro de las seis facultades de la UNSJ
con un fuerte mensaje federal, provincias unidas inicio su campana en el corazon cordillerano
Legislativas 2025

Con un fuerte mensaje federal, Provincias Unidas inició su campaña en el corazón cordillerano

El flamante presidente es Gonzalo Leyes, referente del Frente Malvinas Argentinas, quien sucederá a Cinthia De Luca Barrera (2023-2025). Antes que ella, el cargo había sido ocupado por Manuel Giménez (2021-2023), también proveniente del mismo espacio.

image

De esta manera, Ideas suma un nuevo mandato al frente de la máxima representación estudiantil de la UNSJ, consolidando un ciclo de continuidad política que se extiende desde 2021 y que marca el rumbo en la discusión universitaria.

Las elecciones de este año involucraron a cinco de las seis unidades académicas de la casa de estudios, con excepción de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, que había votado en junio junto a los comicios generales.

Leyes le ganó la presidencia a Ángel García, quien representaba a la coalición política entre los espacios Creando-HxT-Ateneo.

Seguí leyendo

Ahora, el gobierno responsabilizó de la inestabilidad financiera al gobierno de Mauricio Macri

Otra fuerte pelea entre Lilia Lemoine y Marcela Pagano, en Diputados

El gobierno logró renovar todos los vencimientos de la deuda, con tasas de hasta el 86%

El Gordo Dan aseguró que hoy quisieron matar a Javier Milei

Grave accidente de una diputada nacional, mientras viajaba al Congreso

Bajísima participación en las elecciones de la Federación Universitaria y centros de estudiantes en la UNSJ

En San Juan, el pago por adicionales a policías se recuperó un 520% en dos años

Quién es el "maldito kirchnerista" al que Espert responsabilizó por los piedrazos a la caravana libertaria

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
grave accidente de una diputada nacional, mientras viajaba al congreso
Grave

Grave accidente de una diputada nacional, mientras viajaba al Congreso

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Hombre comido por los perros en Pocito: la macabra escena con la que se encontró la Policía
Imágenes sensibles

Hombre comido por los perros en Pocito: la macabra escena con la que se encontró la Policía

Macabro hallazgo en Pocito: perros se comieron a un hombre
Grave

Macabro hallazgo en Pocito: perros se comieron a un hombre

Un policía sanjuanino resultó baleado en una pierna en una casa del barrio La Estación
Confuso episodio

Un policía sanjuanino resultó baleado en una pierna en una casa del barrio La Estación

Horror en Rawson: un hombre fue hallado muerto y en avanzado estado de descomposición
Investigación

Horror en Rawson: un hombre fue hallado muerto y en avanzado estado de descomposición

Anunciaron la fecha de pago de los haberes de los empleados públicos de San Juan.
Info importante

Con aumento del 1,9%, los empleados públicos de San Juan ya tienen fecha de cobro

Te Puede Interesar

Ideas logró quedarse con la Federación Universitaria y cuatro de las seis facultades de la UNSJ
Elecciones

Ideas logró quedarse con la Federación Universitaria y cuatro de las seis facultades de la UNSJ

Por Ana Paula Gremoliche
San Juan se prepara para un frente frío.
Clima

Jueves soleado en San Juan: amanecer fresco, tarde ideal para disfrutar al aire libre

Imagen ilustrativa.
Chofer en desgracia

Un remisero fue asaltado en Chimbas y le sacaron hasta la plata de Mercado Pago

Una importante empresa busca estudiantes sanjuaninos para entrenarlos y cobrar un jugoso salario
Atención

Una importante empresa busca estudiantes sanjuaninos para entrenarlos y cobrar un jugoso salario

Gonzalo Leyes, presidente electo de la FUSJ. 
Comicios

Ideas reafirmó su dominio en la UNSJ y tendrá presidente en la Federación Universitaria por tercera vez consecutiva