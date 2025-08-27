Ideas reafirmó su dominio en la UNSJ y tendrá presidente en la Federación Universitaria por tercera vez consecutiva

El movimiento estudiantil Ideas volvió a ratificar su peso político en la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ). Este martes 27 de agosto, tras una jornada electoral en las distintas facultades, se consagró nuevamente como ganador y retuvo la conducción de la Federación Universitaria de San Juan (FUSJ) por tercera vez consecutiva.

Elecciones Ideas logró quedarse con la Federación Universitaria y cuatro de las seis facultades de la UNSJ

El flamante presidente es Gonzalo Leyes, referente del Frente Malvinas Argentinas, quien sucederá a Cinthia De Luca Barrera (2023-2025). Antes que ella, el cargo había sido ocupado por Manuel Giménez (2021-2023), también proveniente del mismo espacio.

De esta manera, Ideas suma un nuevo mandato al frente de la máxima representación estudiantil de la UNSJ, consolidando un ciclo de continuidad política que se extiende desde 2021 y que marca el rumbo en la discusión universitaria.

Las elecciones de este año involucraron a cinco de las seis unidades académicas de la casa de estudios, con excepción de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, que había votado en junio junto a los comicios generales.

Leyes le ganó la presidencia a Ángel García, quien representaba a la coalición política entre los espacios Creando-HxT-Ateneo.