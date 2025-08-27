miércoles 27 de agosto 2025

Legislativas 2025

Con un fuerte mensaje federal, Provincias Unidas inició su campaña en el corazón cordillerano

El espacio que encabeza Emilio Baistrocchi eligió el interior para iniciar su camino hacia las Legislativas 2025. El acto se realizó este miércoles en Villa Calingasta.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Con un claro mensaje de federalismo, el frente Provincias Unidas dio inicio a su campaña rumbo a las elecciones legislativas 2025 con un acto realizado en el departamento Calingasta. El lanzamiento se llevó a cabo este miércoles 27 de agosto, a las 18:30, en el Hotel La Capilla, ubicado sobre avenida Argentina s/n, en Villa Calingasta.

Durante el encuentro estuvieron presentes los principales candidatos y referentes del espacio: Emilio Baistrocchi, Paola Díaz, Pedro Rodríguez, Silvia Guevara, Martín Vega y Natalia Castro.

image

Desde Provincias Unidas destacaron que la elección del departamento cordillerano para iniciar la campaña no fue casual, sino una decisión política pensada para reforzar el mensaje federal del espacio y poner en valor al interior de la provincia.

El acto marcó el inicio formal de la campaña, en la que el frente buscará instalar una propuesta amplia y representativa, con fuerte presencia territorial desde los departamentos alejados hacia el centro político provincial.

