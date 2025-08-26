martes 26 de agosto 2025

Presuntas coimas: Milei reposteó un descargo de la droguería Suizo Argentina

El presidente Javier Milei compartió en sus redes sociales el descargo de la droguería Suizo Argentina, cuyos dueños fueron allanados en el marco de la investigación sobre presuntas coimas en ANDIS.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Los hermanos Kovalivker, dueños de la droguería Suizo Argentina

El presidente Javier Milei reposteó el descargo que la droguería Suizo Argentina realizó en Instagram, en el que la empresa, mencionada por el ex titular de ANDIS Diego Spagnuolo como protagonista de presuntas coimas con el gobierno nacional, declara estar a disposición de la Justicia para lo que se la requiera.

En el comunicado, la firma expresó que "desde hace más de 100 años Suizo Argentina desarrolla sus actividades de forma íntegra, transparente, con responsabilidad social empresaria y de conformidad con un estricto Código de Ética implementado para reforzar los valores fundacionales que dieron origen a la firma y en concordancia a nuestra histórica visión de compromiso con el país".

"En todo momento y, en particular frente a las circunstancias que son de público conocimiento, la empresa, sus directivos y accionistas se encuentran a derecho y a plena disposición de los organismos de contralor, así como de cualquier poder del Estado, a fin de brindar toda la información de utilidad que permita esclarecer los hechos bajo investigación, en el pleno convencimiento de haber actuado con total apego a las normas y leyes vigentes", señaló.

Finalmente, apuntó: "Suizo Argentina, continua diariamente con la actividad de comercialización y distribución de especialidades medicinales, productos médicos, artículos de perfumería, e insumos hospitalarios, con la misma vocación de nuestros equipos profesionales de excelencia y en estricto cumplimiento y custodia de las normas que protegen nuestra integridad, como así también la de los más de 10.000 farmacias, hospitales, clínicas, sanatorios, centros de salud, proveedores y miembros de la cadena de valor de la salud y el bienestar de los argentinos".

