Un remisero fue asaltado en Chimbas y le sacaron hasta la plata de Mercado Pago

Un remisero fue a buscar un pasaje a un barrio de Chimbas, pero terminó emboscado y asaltado por dos delincuentes armados. Además de robarle el dinero en efectivo y documentación personal, también lo obligaron a entregar la clave de su celular y le vaciaron la cuenta de Mercado Pago.

Violenta entradera Un ladrón atacó a golpes a un joven, lo maniató y lo asaltó en su departamento de Concepción

El violento atraco ocurrió en la madrugada del martes 26 de agosto, cerca de la 1.20, en el interior del barrio CGT en Chimbas, en inmediaciones de calle Oro. La víctima fue el remisero Jorge Gauna , de 39 años, quien relató que se encontraba de servicio cuando fue sorprendido al llegar al lugar de un supuesto pasaje, informaron fuentes policiales.

De acuerdo con su testimonio, los dos hombres lo tomaron por sorpresa. Uno de los desconocidos abrió la puerta del lado del conductor y el otro la del acompañante. Ambos lo encañonaron con armas de fuego, apuntándole a la cabeza y a la cintura, mientras lo reducían dentro del vehículo.

Los asaltantes le sustrajeron un celular Samsung, su billetera con DNI y otra documentación, además de unos 40 mil pesos en efectivo. Bajo amenaza, también lo obligaron a entregar la contraseña de su teléfono. Fue así que accedieron a su billetera virtual de Mercado Pago y transfirieron los 60 mil pesos que tenía a otra cuenta.

Tras el robo, los delincuentes escaparon corriendo. El remisero no sufrió lesiones, aunque quedó en estado de shock por la violenta situación vivida. El caso fue denunciado en la Subcomisaría Santa Lucía Este.