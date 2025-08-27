jueves 28 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Chofer en desgracia

Un remisero fue asaltado en Chimbas y le sacaron hasta la plata de Mercado Pago

El chofer fue emboscado cuando se detuvo a recoger un pasaje. Le sacaron sus pertenencias, el dinero en efectivo y lo que tenía en su billetera virtual.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa.

Imagen ilustrativa.

Un remisero fue a buscar un pasaje a un barrio de Chimbas, pero terminó emboscado y asaltado por dos delincuentes armados. Además de robarle el dinero en efectivo y documentación personal, también lo obligaron a entregar la clave de su celular y le vaciaron la cuenta de Mercado Pago.

Lee además
la presunta banda acusada de diez violentos atracos en santa lucia y rawson fue enviada al penal
Banda delictiva

La presunta banda acusada de diez violentos atracos en Santa Lucía y Rawson fue enviada al penal
Imagen ilustrativa
Violenta entradera

Un ladrón atacó a golpes a un joven, lo maniató y lo asaltó en su departamento de Concepción

El violento atraco ocurrió en la madrugada del martes 26 de agosto, cerca de la 1.20, en el interior del barrio CGT en Chimbas, en inmediaciones de calle Oro. La víctima fue el remisero Jorge Gauna, de 39 años, quien relató que se encontraba de servicio cuando fue sorprendido al llegar al lugar de un supuesto pasaje, informaron fuentes policiales.

De acuerdo con su testimonio, los dos hombres lo tomaron por sorpresa. Uno de los desconocidos abrió la puerta del lado del conductor y el otro la del acompañante. Ambos lo encañonaron con armas de fuego, apuntándole a la cabeza y a la cintura, mientras lo reducían dentro del vehículo.

Los asaltantes le sustrajeron un celular Samsung, su billetera con DNI y otra documentación, además de unos 40 mil pesos en efectivo. Bajo amenaza, también lo obligaron a entregar la contraseña de su teléfono. Fue así que accedieron a su billetera virtual de Mercado Pago y transfirieron los 60 mil pesos que tenía a otra cuenta.

Tras el robo, los delincuentes escaparon corriendo. El remisero no sufrió lesiones, aunque quedó en estado de shock por la violenta situación vivida. El caso fue denunciado en la Subcomisaría Santa Lucía Este.

Temas
Seguí leyendo

Una familia fue encerrada por ladrones que entraron a su casa de Capital y los asaltaron

El sanjuanino detenido en el megaoperativo por pornografía infantil es un joven empleado de Santa Lucía

Insólito: mientras bomberos apagaban un incendio, vecinos de Pocito iniciaban otro a pocos metros

Marihuana, 137 aves, reptiles y un arma: lo que encontró la Policía en Caucete y 25 de Mayo

Intentó robar un grupo electrógeno y fue detenido en plena huida

Se hizo pasar por podador y robó el celular de una vecina del Barrio Natania XV

Susto en Albardón por un incendio en una zona transitada

Accidente en Rawson: mientras dos heridos aún siguen en terapia, la beba y su madre fueron dadas de alta

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
hombre comido por los perros en pocito: la macabra escena con la que se encontro la policia
Imágenes sensibles

Hombre comido por los perros en Pocito: la macabra escena con la que se encontró la Policía

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Hombre comido por los perros en Pocito: la macabra escena con la que se encontró la Policía
Imágenes sensibles

Hombre comido por los perros en Pocito: la macabra escena con la que se encontró la Policía

Macabro hallazgo en Pocito: perros se comieron a un hombre
Grave

Macabro hallazgo en Pocito: perros se comieron a un hombre

Un policía sanjuanino resultó baleado en una pierna en una casa del barrio La Estación
Confuso episodio

Un policía sanjuanino resultó baleado en una pierna en una casa del barrio La Estación

Horror en Rawson: un hombre fue hallado muerto y en avanzado estado de descomposición
Investigación

Horror en Rawson: un hombre fue hallado muerto y en avanzado estado de descomposición

Anunciaron la fecha de pago de los haberes de los empleados públicos de San Juan.
Info importante

Con aumento del 1,9%, los empleados públicos de San Juan ya tienen fecha de cobro

Te Puede Interesar

Ideas logró quedarse con la Federación Universitaria y cuatro de las seis facultades de la UNSJ
Elecciones

Ideas logró quedarse con la Federación Universitaria y cuatro de las seis facultades de la UNSJ

Por Ana Paula Gremoliche
San Juan se prepara para un frente frío.
Clima

Jueves soleado en San Juan: amanecer fresco, tarde ideal para disfrutar al aire libre

Imagen ilustrativa.
Chofer en desgracia

Un remisero fue asaltado en Chimbas y le sacaron hasta la plata de Mercado Pago

Una importante empresa busca estudiantes sanjuaninos para entrenarlos y cobrar un jugoso salario
Atención

Una importante empresa busca estudiantes sanjuaninos para entrenarlos y cobrar un jugoso salario

Gonzalo Leyes, presidente electo de la FUSJ. 
Comicios

Ideas reafirmó su dominio en la UNSJ y tendrá presidente en la Federación Universitaria por tercera vez consecutiva