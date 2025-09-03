miércoles 3 de septiembre 2025

Delitos Especiales

Identificaron a la ciclista atropellada por una camioneta en Capital

El siniestro fue en la esquina de Urquiza y 9 de Julio. La mujer que iba en el rodado menor terminó con varias lesiones en su cuerpo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Según dijeron fuentes del caso, el rodado menor lo conducía Noelí Rodé Neyén Esquivel (25). La misma fue enviada al nosocomio con diferentes heridas. El parte médico fue traumatismo encéfalo craneal (TEC), traumatismo de pelvis, traumatismo en su pierna izquierda y politraumatismos.

WhatsApp Image 2025-09-02 at 22.27.44

En la camioneta Toyota iba una mujer identificada como Liliana Seva (59).

Sobre la mecánica del siniestro, desde la Justicia dijeron que fue en la esquina de 9 de Julio y Urquiza. La camioneta circulaba por 9 de Julio de Este a Oeste y la bicicleta lo hacía por la misma arteria, pero de Oeste a Este.

En la intersección hay una rotonda y la ciclista intentó girar al Norte para tomar calle Urquiza y ahí fue impactada por la camioneta.

Este caso está siendo investigado por el fiscal Iván Grassi y el ayudante fiscal Victoria Martín de UFI Delitos Especiales N°1.

