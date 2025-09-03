Identificaron a la ciclista atropellada por una camioneta en Capital

Este martes, a las 22:35 horas, se produjo un fuerte choque entre una camioneta Totoya Corolla Cross y una bicicleta en Capital. Producto del siniestro, la conductora de la bici terminó muy herida e internada en el Hospital Rawson.
Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
El siniestro fue en la esquina de Urquiza y 9 de Julio. La mujer que iba en el rodado menor terminó con varias lesiones en su cuerpo.
Este martes, a las 22:35 horas, se produjo un fuerte choque entre una camioneta Totoya Corolla Cross y una bicicleta en Capital. Producto del siniestro, la conductora de la bici terminó muy herida e internada en el Hospital Rawson.
Según dijeron fuentes del caso, el rodado menor lo conducía Noelí Rodé Neyén Esquivel (25). La misma fue enviada al nosocomio con diferentes heridas. El parte médico fue traumatismo encéfalo craneal (TEC), traumatismo de pelvis, traumatismo en su pierna izquierda y politraumatismos.
En la camioneta Toyota iba una mujer identificada como Liliana Seva (59).
Sobre la mecánica del siniestro, desde la Justicia dijeron que fue en la esquina de 9 de Julio y Urquiza. La camioneta circulaba por 9 de Julio de Este a Oeste y la bicicleta lo hacía por la misma arteria, pero de Oeste a Este.
En la intersección hay una rotonda y la ciclista intentó girar al Norte para tomar calle Urquiza y ahí fue impactada por la camioneta.
Este caso está siendo investigado por el fiscal Iván Grassi y el ayudante fiscal Victoria Martín de UFI Delitos Especiales N°1.