Identificaron a la ciclista atropellada por una camioneta en Capital

Este martes, a las 22:35 horas, se produjo un fuerte choque entre una camioneta Totoya Corolla Cross y una bicicleta en Capital . Producto del siniestro, la conductora de la bici terminó muy herida e internada en el Hospital Rawson.

Según dijeron fuentes del caso, el rodado menor lo conducía Noelí Rodé Neyén Esquivel (25) . La misma fue enviada al nosocomio con diferentes heridas. El parte médico fue traumatismo encéfalo craneal (TEC), traumatismo de pelvis, traumatismo en su pierna izquierda y politraumatismos.

En la camioneta Toyota iba una mujer identificada como Liliana Seva (59).

Sobre la mecánica del siniestro, desde la Justicia dijeron que fue en la esquina de 9 de Julio y Urquiza. La camioneta circulaba por 9 de Julio de Este a Oeste y la bicicleta lo hacía por la misma arteria, pero de Oeste a Este.

En la intersección hay una rotonda y la ciclista intentó girar al Norte para tomar calle Urquiza y ahí fue impactada por la camioneta.

Este caso está siendo investigado por el fiscal Iván Grassi y el ayudante fiscal Victoria Martín de UFI Delitos Especiales N°1.