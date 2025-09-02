martes 2 de septiembre 2025

Crack en tierras lusas

Nicolás Tivani vuela en Europa: ganó una nueva etapa y es líder de la General en Portugal

El pocitano consiguió su tercera victoria en cuatro etapas del Gran Premio Jornal de Notícias y se vistió de amarillo en tierras portuguesas, confirmando su gran momento.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El ciclista sanjuanino Nicolás Tivani atraviesa un momento soñado en suelo europeo. Este martes volvió a levantar los brazos en la 34ª edición del Gran Premio Jornal de Notícias y, además, se adueñó del maillot amarillo que lo confirma como nuevo líder de la clasificación general.

El pocitano, que compite con el Aviludo-Louletano-Loulé Concelho, se impuso en la cuarta etapa de la competencia, disputada sobre 126,6 kilómetros en la localidad portuguesa de Paredes. Allí, en un final electrizante sobre adoquines, fue el más rápido en el sprint y dejó atrás a Ailetz Lasa (AP Hotels-Tavira-Farense) y a Adrián Bustamante (GI Group-Simoldes-UDO), quienes completaron el podio parcial.

La victoria tiene un valor doble para Tivani: no solo sumó su tercer festejo en cuatro jornadas, ratificando el gran presente que atraviesa, sino que también desplazó del liderazgo a Diogo Narciso (Credibom-LA Alumínios-Marcos Car), que cedió más de siete minutos respecto al grupo de punta.

Con este triunfo, el argentino se coloca en lo más alto de la General con 30 segundos de ventaja sobre Tiago Leal (RP-Paredes-Boavista) y 33 segundos sobre Pedro Silva (Anicolor-Tiene21), sus inmediatos perseguidores.

El espectáculo en las rutas lusitanas continuará este miércoles con la quinta etapa, un recorrido en línea que unirá Oporto con Arada (Ovar) sobre 135 kilómetros, donde Tivani buscará defender su condición de líder.

