jueves 4 de septiembre 2025

Violencia en el fútbol

Tras la dura sanción a los pibes de Marquesado, la Liga rechazó el pedido de "ablandar" el castigo

Lo hizo a través del Tribunal de Penas, que analizó el planteo y respondió de forma negativa, pese a los argumentos esgrimidos por el club. Además de la multa económica, suspendió por dos años al DT de la Cuarta y por un año a 8 jugadores.

Por Redacción Tiempo de San Juan
3

Luego de que el Club Marquesado fuera sancionado duramente por el Tribunal de Penas de la Liga Sanjuanina de Fútbol, por el violento accionar de los jugadores de la Cuarta División, que se trenzaron a los golpes con el arquero de Peñarol en pleno partido, desde la institución solicitaron una revisión de la decisión tras sostener que se trata de una medida que "le cortó las piernas" a los pibes.

Sin embargo, la respuesta al planteo impulsado fue rechazada por parte de la autoridad. Según indicaron fuentes allegadas, la desestimación se debió a que no existen fundamentos suficientes ante determinada sanción, por lo que no habría posibilidad de apelarla. No obstante, desde el entorno del Far Wast aclararon que pretendían un castigo un tanto más leve.

La revisión de las sanciones impuestas a los futbolistas sostenía que la solución no debía ser tan severa, dada la importancia que el club tiene para con ellos, en cuanto a contención y espacio de desarrollo deportivo. Es por ello que buscaban una alternativa reconstructiva, que les permitiera regresar a la actividad. Mediante una presentación que hizo la abogada Yamila Piozzi, se propuso que se aplicaran sanciones de carácter educativo y restaurativo.

En sentido, bregaba por suspensiones breves, tareas comunitarias, talleres sobre valores deportivos y colaboración con divisiones inferiores, en lugar de exclusiones prolongadas que solo agravan la situación.

Entre los principales argumentos, la institución remarcó que las sanciones eran excesivas en comparación con las que recibieron los jugadores de Peñarol, lo que vulneraba el principio de igualdad ante la ley. Además, sostuvo que las medidas afectan negativamente la salud emocional, social y psicológica de los jóvenes sancionados, muchos de ellos adolescentes que ven en el club un espacio de contención y desarrollo.

No obstante, la contestación fue un revés y, mientras tanto, los juveniles deberán permanecer fuera de las canchas hasta el próximo año.

En el Boletín N.º 30, publicado el 14 de agosto, se informó la suspensión por un año a ocho jugadores de Marquesado, y la sanción de 30 partidos para otros tres. El arquero que se enfrentó a diez jugadores, Mariano Pellice, también fue castigado con la suspensión de dos partidos.

Mirá el video del violento episodio

