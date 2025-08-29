viernes 29 de agosto 2025

Reclamo ante la Liga

Tras el fallo contra la Cuarta de Marquesado, aseguran que les 'cortaron las piernas' y piden que les bajen la sanción

La abogada del club presentó un escrito ante el Tribunal de Penas de la Liga Sanjuanina de Fútbol, argumentando que las sanciones son desproporcionadas y afectan gravemente a los jugadores juveniles, tanto en lo emocional como en lo social.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Tras los incidentes entre Marquesado y Peñarol en Cuarta División.

Tras los incidentes entre Marquesado y Peñarol en Cuarta División.

El Club Atlético Marquesado, a través de su representante legal, presentó una nota formal ante el Tribunal de Penas de la Liga Sanjuanina de Fútbol solicitando la revisión de las sanciones impuestas a los jugadores de la Cuarta División, luego de los incidentes ocurridos el pasado 2 de agosto en la cancha del club, tras el partido frente a Sportivo Peñarol.

Tiempo de San Juan accedió a detalles del planteo, que asegura que el castigo le "corta las piernas" a los juveniles y que la solución no debería ser tan severa, dada la importancia que el club tiene para con ellos, en cuanto a contención y espacio de desarrollo deportivo.

En el Boletín N.º 30, publicado el 14 de agosto, se informó la suspensión por un (1) año a ocho jugadores de Marquesado, y la sanción de treinta (30) partidos para otros tres, decisión que fue considerada "desproporcionada y arbitraria" por la defensa del club.

Entre los principales argumentos, del planteo presentados por Yamila Ayelén Piozzi, la institución remarcó que las sanciones son excesivas en comparación con las que recibieron los jugadores de Peñarol, lo que vulneraría el principio de igualdad ante la ley. Además, sostuvo que las medidas afectan negativamente la salud emocional, social y psicológica de los jóvenes sancionados, muchos de ellos adolescentes que ven en el club un espacio de contención y desarrollo.

Además, se propuso que se apliquen sanciones de carácter educativo y restaurativo, como suspensiones breves, tareas comunitarias, talleres sobre valores deportivos y colaboración con divisiones inferiores, en lugar de exclusiones prolongadas que solo agravan la situación.

Finalmente, citando tratados internacionales y leyes nacionales de protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, solicitó al Tribunal que actúe en sintonía con los principios de justicia restaurativa y con una mirada social e inclusiva del deporte juvenil.

El video de los enfrentamientos entre jugadores en el partido de Marquesado y Peñarol:

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "Otras vez: la violencia fue protagonista en el fútbol sanjuanino Lo que debía ser una tarde de fútbol formativo terminó en escándalo. Este sábado, el partido que disputaban Marquesado y Peñarol, por la 4ª División de la Liga Sanjuanina de Fútbol, fue suspendido temporalmente a raíz de serios disturbios entre jugadores de ambos equipos. Según relataron testigos, el cruce se tornó violento dentro del campo de juego, con empujones, insultos y corridas, lo que generó una situación caótica que obligó al árbitro a detener las acciones. Algunos espectadores incluso ingresaron al campo, lo que elevó el nivel de tensión. Ante este escenario, fue necesaria la intervención policial para intentar calmar a los futbolistas y restablecer el orden. El partido estuvo suspendido por varios minutos hasta que se logró retomar parcialmente la calma. Video: gentileza Tierra Deportiva Más info en @tiempodesanjuan #violencia #futbolsanjuanino"

El fallo del Tribunal de Penas: dos años al técnico, un año sin jugar para ocho jugadores y multa económica

Un partido entre juveniles terminó en una tarde de violencia extrema que dejó heridos, vidrios rotos y un escándalo que sacudió a la Liga Sanjuanina. El sábado 2 de agosto, durante el encuentro que protagonizaba Marquesado y Peñarol por Cuarta División, se desató una batalla campal entre jugadores que obligó a suspender el juego y provocó la intervención de la Policía. Después de 10 días, el Tribunal de Penas actuó y resolvió los castigos.

Sanciones al Club Atlético Marquesado.

  • Esteban Balmaceda, técnico del Club Marquesado, fue sancionado con dos (2) años de suspensión, en base a los artículos 260 y 200 incisos 1, 2, 3 y 11, y artículo 287 inciso 5° del R.T.P.

  • Ocho jugadores del plantel fueron suspendidos por un (1) año. Se trata de: Castro León, Agüero Pablo, Poblete Ramón, Rubio David, Tapia Joel, Molina Matías, Molina Ulises y Axel Aballay,

    Todos ellos fueron sancionados bajo los mismos artículos del R.T.P. (200 inc. 1, 2, 3 y 11, y 287 inc. 5°)

  • Además, otros tres jugadores recibieron treinta (30) partidos de suspensión: Uriel Tobal, Alejo Castro y Ríos Gustavo.

  • Como entidad, el Club Marquesado también fue sancionado con una multa de 150 V.E. por tres fechas, en virtud de los artículos 80 y 83 del R.T.P.

Sanciones a jugadores de Peñarol:

El Bohemio también fue alcanzado por el fallo, aunque con sanciones menores:

  • Mariano Pellice fue suspendido por dos (2) partidos.

  • Otros cuatro jugadores recibieron tres (3) partidos de suspensión: Salas Marcos, Aguero NIcolás, Flores Felipe y Sánchez Leonel.

