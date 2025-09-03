Un adolescente calentaba agua para bañarse y murió por una descarga eléctrica

Un joven de 17 años perdió la vida en su vivienda de Melchor Romero , partido de La Plata, luego de sufrir una descarga eléctrica mientras intentaba calentar agua con una resistencia de fabricación casera. La víctima fue identificada como Franco Richar Vique Huallpa, de nacionalidad boliviana.

El hecho se produjo este lunes en una casa situada sobre la calle 163, entre 526 y 527. De acuerdo con el testimonio de su hermano, el adolescente colocó la resistencia en un fuentón con agua para poder bañarse y, en ese momento, recibió la descarga que le provocó la muerte en el acto.

La familia lo trasladó de urgencia al Hospital Alejandro Korn, pero los médicos confirmaron que llegó sin signos vitales.

Investigación en curso

Efectivos de la Comisaría 14ª acudieron al domicilio para preservar la escena y dar intervención a los peritos. La investigación quedó bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 8 de La Plata, a cargo del fiscal Martín Almirón.

Los especialistas buscan determinar si el dispositivo eléctrico presentaba fallas técnicas o si se utilizó sin las condiciones mínimas de seguridad. La causa fue caratulada como “averiguación de causales de muerte”.

El avance de las pericias será clave para establecer con precisión cómo se produjo la descarga y qué factores contribuyeron a la tragedia.