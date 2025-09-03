miércoles 3 de septiembre 2025

Tremendo

Un adolescente calentaba agua para bañarse y murió por una descarga eléctrica

El joven tenía 18 años. Murió tras recibir una descarga eléctrica al usar una resistencia casera para calentar agua.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa

Imagen ilustrativa 

Un joven de 17 años perdió la vida en su vivienda de Melchor Romero, partido de La Plata, luego de sufrir una descarga eléctrica mientras intentaba calentar agua con una resistencia de fabricación casera. La víctima fue identificada como Franco Richar Vique Huallpa, de nacionalidad boliviana.

El hecho se produjo este lunes en una casa situada sobre la calle 163, entre 526 y 527. De acuerdo con el testimonio de su hermano, el adolescente colocó la resistencia en un fuentón con agua para poder bañarse y, en ese momento, recibió la descarga que le provocó la muerte en el acto.

La familia lo trasladó de urgencia al Hospital Alejandro Korn, pero los médicos confirmaron que llegó sin signos vitales.

Investigación en curso

Efectivos de la Comisaría 14ª acudieron al domicilio para preservar la escena y dar intervención a los peritos. La investigación quedó bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 8 de La Plata, a cargo del fiscal Martín Almirón.

Los especialistas buscan determinar si el dispositivo eléctrico presentaba fallas técnicas o si se utilizó sin las condiciones mínimas de seguridad. La causa fue caratulada como “averiguación de causales de muerte”.

El avance de las pericias será clave para establecer con precisión cómo se produjo la descarga y qué factores contribuyeron a la tragedia.

El hecho ocurrió en la Comisaría 2da de Caleta Olivia, Santa Cruz.
Violento episodio

Lo detuvieron por abusar de su hijastra y al llegar a su celda fue atacado a golpes por otros presos

Por Redacción Tiempo de San Juan

Imagen ilustrativa.
A lo mafioso

Una patota de mujeres entró a una casa y propinó una paliza a otra chica de Rawson

