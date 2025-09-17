El sanjuanino Carlos Herrera sube al ring del Mocoroa, en una velada de box que promete

El histórico Club Julio Mocoroa será escenario de una gran cita boxística este viernes 19 de septiembre, cuando se lleve adelante un festival que combina talento amateur con el brillo del profesionalismo.
Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
El festival se realizará este viernes 19 de septiembre en el Club Julio Mocoroa, con diez peleas amateurs y la de fondo, protagonizada por el púgil sanjuanino.
El histórico Club Julio Mocoroa será escenario de una gran cita boxística este viernes 19 de septiembre, cuando se lleve adelante un festival que combina talento amateur con el brillo del profesionalismo.
La atracción principal estará en la pelea de fondo: Carlos “Carlitos” Herrera, de San Juan, se medirá contra el mendocino Emanuel Moyano, en un combate pactado a 4 rounds. Para Herrera será su cuarta presentación profesional, tras debutar en noviembre de 2024, volver a pelear en diciembre del mismo año y subir nuevamente al ring en junio pasado.
El espectáculo arrancará a las 20.30 horas en el estadio Armando Quiroga del Club Julio Mocoroa, ubicado en Mendoza 612 Norte. La programación también incluirá 10 peleas amateurs de carácter provincial e interprovincial, lo que le dará un marco especial a la velada.
Las entradas tienen un valor de $8000 para ringside, $5000 para platea, mientras que los menores de 10 años ingresarán gratis. El evento será fiscalizado por la Federación Argentina de Box (FAB).
Foto: Deportes Al Plato