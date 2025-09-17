Con Desamparados-Peñarol como plato fuerte, así se jugará la Fecha 11 del Torneo Clausura

La Liga Sanjuanina de Fútbol dio a conocer la programación de la 11° fecha del Torneo Clausura , que tendrá actividad intensa este sábado. Todos los encuentros se disputarán en simultáneo a partir de las 16.30, a excepción del duelo estelar de la noche entre Sportivo Peñarol y Sportivo Desamparados .

Videonota Hace doble turno en la escuela, estudia inglés y piensa en el Mundial: quién es el jachallero que patina de niño y viste los colores de la Selección

Confirmado ¡Bailalo porque es cuarteto!: el Loco Amato vuelve a San Juan y cantará en una popular cancha sanjuanina

La jornada se abrirá con choques atractivos en distintos puntos de la provincia: López Peláez recibirá a Minero, Trinidad será local ante Sarmiento, Aberastain se medirá con Carpintería y 9 de Julio tendrá acción frente a San Lorenzo. En Zonda, Juventud Zondina intentará hacerse fuerte contra Atenas, mientras que Villa Obrera se cruzará con Unión en la cancha de Rivadavia, en un encuentro que se jugará sin público.

En paralelo, Marquesado enfrentará a Árbol Verde con la intención de escalar posiciones, y Colón Junior animará un duelo vibrante frente a Alianza, un clásico moderno que suele dejar goles y tensión en la tabla.

El gran atractivo llegará a las 21 en Chimbas. En su estadio, el Bohemio recibirá al Víbora en un cruce de históricos que promete tribunas repletas y máxima expectativa. Allí se definirá el plato fuerte de la fecha, en un partido que puede tener impacto directo en la pelea del campeonato.

Cabe destacar que en esta programación Sportivo Rivadavia quedará libre.