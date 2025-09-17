miércoles 17 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Fútbol sanjuanino

Con Desamparados-Peñarol como plato fuerte, así se jugará la Fecha 11 del Torneo Clausura

La Liga Sanjuanina programó la jornada completa para este sábado desde las 16.30, con ocho partidos distribuidos en distintos escenarios. El cierre será a la noche, con el clásico entre el Bohemio y el Víbora.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Desamparados.

Desamparados.

La Liga Sanjuanina de Fútbol dio a conocer la programación de la 11° fecha del Torneo Clausura, que tendrá actividad intensa este sábado. Todos los encuentros se disputarán en simultáneo a partir de las 16.30, a excepción del duelo estelar de la noche entre Sportivo Peñarol y Sportivo Desamparados.

Lee además
¡bailalo porque es cuarteto!: el loco amato vuelve a san juan y cantara en una popular cancha sanjuanina
Confirmado

¡Bailalo porque es cuarteto!: el Loco Amato vuelve a San Juan y cantará en una popular cancha sanjuanina
Ignacio Salas, el patinador sanjuanino de la Selección Argentina.  video
Videonota

Hace doble turno en la escuela, estudia inglés y piensa en el Mundial: quién es el jachallero que patina de niño y viste los colores de la Selección

La jornada se abrirá con choques atractivos en distintos puntos de la provincia: López Peláez recibirá a Minero, Trinidad será local ante Sarmiento, Aberastain se medirá con Carpintería y 9 de Julio tendrá acción frente a San Lorenzo. En Zonda, Juventud Zondina intentará hacerse fuerte contra Atenas, mientras que Villa Obrera se cruzará con Unión en la cancha de Rivadavia, en un encuentro que se jugará sin público.

En paralelo, Marquesado enfrentará a Árbol Verde con la intención de escalar posiciones, y Colón Junior animará un duelo vibrante frente a Alianza, un clásico moderno que suele dejar goles y tensión en la tabla.

El gran atractivo llegará a las 21 en Chimbas. En su estadio, el Bohemio recibirá al Víbora en un cruce de históricos que promete tribunas repletas y máxima expectativa. Allí se definirá el plato fuerte de la fecha, en un partido que puede tener impacto directo en la pelea del campeonato.

Cabe destacar que en esta programación Sportivo Rivadavia quedará libre.

Seguí leyendo

San Agustín, el hogar de la familia albiceleste

Copa Davis: Argentina ya tiene adversario para cuartos del Final 8 en Bolonia

La categoría Senior de San Martín, por el batacazo ante Racing: el equipazo de viejas glorias y la figura que se sumará a último momento

Escándalo y crisis en San Lorenzo: quedó declarada la acefalía y Marcelo Moretti dejó de ser el presidente

River va por el primer boleto: recibe a Palmeiras por los cuartos de la Libertadores

Copa Libertadores: Racing le ganó a Velez y define la serie en Avellaneda

Una futbolista sanjuanina necesita ayuda para operarse y volver a jugar

"Team Lauty", el equipo que nació en una carnicería y hoy da el salto de los Libres al ciclismo grande

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El Senior de San Martín tendrá un partidazo frente a Racing.  video
Un partidazo

La categoría Senior de San Martín, por el batacazo ante Racing: el equipazo de viejas glorias y la figura que se sumará a último momento

Por Antonella Letizia

Las Más Leídas

Un decreto de monseñor Lozano generó controversia con sectores conservadores de la Iglesia
Interna en el catolicismo

Un decreto de monseñor Lozano generó controversia con sectores "conservadores" de la Iglesia

Chimbas: violó una perimetral, entró a la casa de su ex a la fuerza e intentó quitarse la vida
Violencia de genéro

Chimbas: violó una perimetral, entró a la casa de su ex a la fuerza e intentó quitarse la vida

San Juan superaría los 30° y pronostican vientos Zonda y Sur: para cuándo
En los últimos días del invierno

San Juan superaría los 30° y pronostican vientos Zonda y Sur: para cuándo

El frente del colegio religioso da a la calle Vidart, en la misma Villa Aberastain.
En Pocito

Revuelo en un colegio parroquial: robaron $2.300.000 de la recaudación de un festival

En San Juan, inauguraron el asfalto de una de las avenidas más famosas de la ciudad y en un tramo clave
En Capital

En San Juan, inauguraron el asfalto de una de las avenidas más famosas de la ciudad y en un tramo clave

Te Puede Interesar

Las entrevistas del Consejo de la Magistratura terminaron este martes. Ahora se espera la terna. 
Concurso histórico en la Justicia

Cargo de Fiscal General de San Juan: aseguran que hay apuro para definir la terna

Por Redacción Tiempo de San Juan
El dólar 
Mercado cambiario

El dólar, sin techo en San Juan: el blue alcanzó los $1.540

Una médica cordobesa volcó la Ruta 20 y tuvo que ser hospitalizada
En 25 de Mayo

Una médica cordobesa volcó la Ruta 20 y tuvo que ser hospitalizada

La orreguista Picón destacó el compromiso de San Juan con la educación, con la discapacidad, los jubilados y con la universidad
Congreso de la Nación

La orreguista Picón destacó el compromiso de San Juan "con la educación, con la discapacidad, los jubilados y con la universidad"

Profundo silencio en el colegio parroquial de Pocito, tras el robo de $2.300.000
Villa Aberastain

Profundo silencio en el colegio parroquial de Pocito, tras el robo de $2.300.000