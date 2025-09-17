miércoles 17 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Contrapunto

Estudiantes y docentes de la UNSJ en tensión por las mesas de examen: ¿reprograman las fechas?

Desde la Federación Universitaria advirtieron que la falta de fondos ya provoca renuncias docentes y pone en jaque el calendario académico.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La crisis presupuestaria que atraviesa la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) sigue profundizándose y ahora genera un fuerte contrapunto entre estudiantes y profesores. Este miércoles, desde las 16, la comunidad educativa se reunirá en la plaza 25 de Mayo para marchar contra el veto presidencial a la Ley de Presupuesto Universitario, en una jornada que también sumará reclamos por la emergencia pediátrica.

Lee además
la orreguista picon destaco el compromiso de san juan con la educacion, con la discapacidad, los jubilados y con la universidad
Congreso de la Nación

La orreguista Picón destacó el compromiso de San Juan "con la educación, con la discapacidad, los jubilados y con la universidad"
laura palma defendio la ley de transporte en san juan: no vamos a respaldar negocios que no corresponden
Repercusiones

Laura Palma defendió la Ley de Transporte en San Juan: "No vamos a respaldar negocios que no corresponden"

El presidente de la Federación Universitaria, Gonzalo Leyes, adelantó que a la movilización se sumarán otros sectores afectados por las políticas del gobierno de Javier Milei. “Van a participar sindicatos de la salud pública ya que hoy también se tratará el veto en la emergencia pediátrica”, explicó en diálogo con Canal 13 San Juan.

Pero el foco de tensión se da dentro de las aulas: paros, clases suspendidas y mesas de examen reprogramadas desatan malestar entre los estudiantes que ven afectado su calendario académico. “Tenemos que seguir luchando. Va a ser imposible llegar a la normalidad con la situación que estamos atravesando de forma presupuestaria en la universidad”, sostuvo Leyes, quien calificó el presupuesto presentado por el Ejecutivo como “una provocación”, porque “no cubre ni el 50% de los gastos de la UNSJ”.

El dirigente estudiantil señaló que los docentes intentan paliar la crisis con estrategias como las clases virtuales, pero reconoció que el desgaste es cada vez mayor. “Hemos llegado a un punto donde hay docentes que están decidiendo dejar de dar clases en la universidad y renunciando a su trabajo porque no les alcanza, deben conseguir otros trabajos”, advirtió.

La consecuencia inmediata es la suspensión de mesas de examen, lo que complica a cientos de alumnos que necesitan cerrar materias para avanzar en sus carreras. “Se están dando clases, pero con inestabilidad. A todos aquellos alumnos que han tenido problemas con sus mesas, les vamos a reprogramar esa instancia de examen y vamos a hacer los reclamos correspondientes para que se tomen la semana que viene”, prometió Leyes.

Seguí leyendo

Así se prepara Federico Rizo, candidato del Frente por San Juan, para un día de trabajo y caminatas

Ley de Transporte en San Juan: analizan posponer el tratamiento del proyecto y hacerle correcciones

Revuelo entre los aspirantes de la Policía de San Juan por un curso de nivelación "eliminatorio"

Amenazas de bomba: al que amenace, el Estado le iniciará una demanda civil millonaria

Un decreto de monseñor Lozano generó controversia con sectores "conservadores" de la Iglesia

Prepagas: Los afiliados podrían disponer del excedente de sus aportes

Puertas adentro, el Gobierno sanjuanino analizó el discurso de Milei entre "lo positivo" y la falta de certezas

Diputados ya tiene fecha para tratar el Presupuesto 2026

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
un decreto de monsenor lozano genero controversia con sectores conservadores de la iglesia
Interna en el catolicismo

Un decreto de monseñor Lozano generó controversia con sectores "conservadores" de la Iglesia

Por Fernando Ortiz

Las Más Leídas

Un decreto de monseñor Lozano generó controversia con sectores conservadores de la Iglesia
Interna en el catolicismo

Un decreto de monseñor Lozano generó controversia con sectores "conservadores" de la Iglesia

Chimbas: violó una perimetral, entró a la casa de su ex a la fuerza e intentó quitarse la vida
Violencia de genéro

Chimbas: violó una perimetral, entró a la casa de su ex a la fuerza e intentó quitarse la vida

San Juan superaría los 30° y pronostican vientos Zonda y Sur: para cuándo
En los últimos días del invierno

San Juan superaría los 30° y pronostican vientos Zonda y Sur: para cuándo

El frente del colegio religioso da a la calle Vidart, en la misma Villa Aberastain.
En Pocito

Revuelo en un colegio parroquial: robaron $2.300.000 de la recaudación de un festival

En San Juan, inauguraron el asfalto de una de las avenidas más famosas de la ciudad y en un tramo clave
En Capital

En San Juan, inauguraron el asfalto de una de las avenidas más famosas de la ciudad y en un tramo clave

Te Puede Interesar

Las entrevistas del Consejo de la Magistratura terminaron este martes. Ahora se espera la terna. 
Concurso histórico en la Justicia

Cargo de Fiscal General de San Juan: aseguran que hay apuro para definir la terna

Por Redacción Tiempo de San Juan
El dólar 
Mercado cambiario

El dólar, sin techo en San Juan: el blue alcanzó los $1.540

Una médica cordobesa volcó la Ruta 20 y tuvo que ser hospitalizada
En 25 de Mayo

Una médica cordobesa volcó la Ruta 20 y tuvo que ser hospitalizada

La orreguista Picón destacó el compromiso de San Juan con la educación, con la discapacidad, los jubilados y con la universidad
Congreso de la Nación

La orreguista Picón destacó el compromiso de San Juan "con la educación, con la discapacidad, los jubilados y con la universidad"

Profundo silencio en el colegio parroquial de Pocito, tras el robo de $2.300.000
Villa Aberastain

Profundo silencio en el colegio parroquial de Pocito, tras el robo de $2.300.000