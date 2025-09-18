jueves 18 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Cuenta regresiva

Fin de la Ley de Nietos: cuál es el plazo límite y qué hay que saber para tramitar la ciudadanía española

La Ley de Memoria Democrática de España permite a muchos argentinos tener un pasaporte europeo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La Ley de Nietos termina el próximo 22 de octubre.

La Ley de Nietos termina el próximo 22 de octubre.

El Consulado de España en Buenos Aires se ve colmado por filas interminables: horarios extendidos hasta la noche, carpetas en mano y cientos de argentinos ilusionados con obtener un pasaporte europeo. El motivo es que el 22 de octubre vence el plazo para solicitar la ciudadanía española a través de la Ley de Memoria Democrática, más conocida como Ley de Nietos.

Lee además
Thian Toledo, el niño de 7 años que se descompensó y murió durante un festejo de cumpleaños en Río Tercero, provincia de Córdoba
Consternación social

Dolor e incertidumbre en Córdoba: en solo cinco días ya son cuatro los menores fallecidos de muerte súbita
desde casa rosada aseguran que estan tratando de voltear al presidente
Declaraciones

Desde Casa Rosada aseguran que "están tratando de voltear al Presidente"

Solo en la capital de la República Argentina, los argentinos descendientes de españoles que ya solicitaron la ciudadanía por esta vía rondan los 600.000. Teniendo en cuenta que habría otros 200.000 en el resto del país, para octubre se estima que las solicitudes rozarán el millón.

La gran demanda de pasaportes europeos en Argentina provoca una demora cada vez mayor para los otorgamientos de ciudadanía. Igualmente, cabe aclarar que 25 mil argentinos ya se convirtieron en españoles por la Ley de Nietos.

El consulado en Buenos Aires trabaja desde las 8 de la mañana a las 8 de la noche, de lunes a viernes. Y es así desde septiembre de 2023, cuando se comprobó que el número de solicitudes de nacionalidad había superado todas las expectativas.

La clave es que toda persona con IDU —un registro informático que ordena por fecha las solicitudes de descendientes de españoles que manifiestan su intención de entregar la documentación requerida para acceder a la nacionalidad por la Ley de Nietos— podrá presentar sus papeles incluso después del 22 de octubre. En esos casos, la documentación será igualmente tramitada y el consulado notificará a medida que avance la revisión de los expedientes.

Gran porcentaje de entrega de ciudadanía española por la Ley de Nietos

Quienes presenten su documentación no deberían tener miedo a un rechazo, no porque todas las solicitudes vayan a ser aceptadas, sino porque las negativas solo se producen por cuestiones legales de fondo.

Entre las causas más frecuentes para la no entrega de la ciudadanía española, se encuentran que el antepasado en cuestión sea anterior a los abuelos —ya que la ley contempla hasta esa generación— o que el abuelo no haya tenido nunca la nacionalidad española.

El número de rechazos resulta mínimo, prácticamente insignificante, aunque sí existe un porcentaje elevado —superior al 35%— de expedientes incompletos. En esos casos, subsanables, es necesario volver a citar a las personas o solicitarles la entrega de la documentación faltante. Un detalle a tener en cuenta: la carpeta no debe presentarse con los papeles abrochados, sino con los documentos sueltos.

FUENTE: Canal 26

Temas
Seguí leyendo

Olvidó desactivar la ubicación, la acusaron de infidelidad y su reacción explotó en TikTok

Una maestra estafó a sus compañeras y se escapó a Europa

Diputados aprobó la creación de una Comisión Investigadora por el Fentanilo contaminado

¿Tenés moho en la goma de la heladera?: mirá este truco casero para eliminarlo fácil y rápido

Bancos de Argentina buscan trabajadores para ganar a partir de $1.895.421

Destapan una red de trata que operaba con alumnas de un secundario: cuatro detenidos

Persignarse no cuenta: 10 tips para apostar en el Quini 6 y aumentar las chances de ganar

Cristina a Milei: "Argentina necesita una política económica realista que contemple los verdaderos intereses del país"

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
desde casa rosada aseguran que estan tratando de voltear al presidente
Declaraciones

Desde Casa Rosada aseguran que "están tratando de voltear al Presidente"

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Los dos presuntos estafadores, Ariel Aragón y Brenda Guerrero.
Estafa informática

Fue a un viaje de compras a Chile, en el mismo micro le robaron el celular y le sacaron $6.000.000 de su cuenta

Impactante video de la batalla campal a los tiros en el barrio Los Toneles en Chimbas
Hay un detenido

Impactante video de la batalla campal a los tiros en el barrio Los Toneles en Chimbas

Juan Antonio Almonacid, el ahora detenido.
Exclusivo

Atraparon al "Estafador de ancianos", el sanjuanino que buscaba a sus víctimas en las puertas de un banco

De quién era el cuerpo hallado en el Tesla de un famoso rapero video
Investigación

De quién era el cuerpo hallado en el Tesla de un famoso rapero

El médico que operó a Julieta Viñales declaró en el juicio y aseguran que su testimonio fue clave
En Tribunales

El médico que operó a Julieta Viñales declaró en el juicio y aseguran que su testimonio fue clave

Te Puede Interesar

Imagen del canal Céspedes. Policías trabajan en esta zona para dar con la persona que habría caído. 
Lo último

Quién sería el hombre que habría caído a un canal en Pocito y que es intensamente buscado

Por Redacción Tiempo de San Juan
El oro volvió a tener un aumento y rompió el récord de casi cinco décadas. 
Récord inédito

El precio del oro subió como nunca antes en medio siglo y tiene un efecto directo en San Juan

Para la gente de ACODEPAS las paredes de la esquina 9 de Julio y España pueden incorporarse al proyecto de la EPET 4 en construcción.
Resguardo

Patrimonio histórico de San Juan: piden conservar la legendaria fachada de una famosa esquina céntrica

El próximo domingo 21 de septiembre, jornada en la que se celebran el Día del Estudiante y el Día de la Primavera, será el más fresco de la semana.
Qué pasará

El tiempo traerá una sorpresa para el Día del Estudiante en San Juan

En la Legislatura sanjuanina designaron a la nueva jueza de Familia
Confirmado

En la Legislatura sanjuanina designaron a la nueva jueza de Familia