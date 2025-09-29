Pusieron en funcionamiento una Unidad Operativa de la Policía de San Juan

Durante la mañana del lunes quedó inaugurada la Unidad Operativa Zonda Este , un nuevo puesto policial que tendrá como objetivo reforzar la seguridad en ese departamento. El acto fue encabezado por el secretario de Seguridad, Enrique Delgado, junto al jefe de Policía de San Juan , Néstor Álvarez , la subsecretaria de Seguridad, Sandra Chamorro, el intendente de Zonda y autoridades de la cartera, además de integrantes de la Plana Mayor.

La nueva casilla policial contará con 12 efectivos y una moto, organizados en una cuadrícula que trabajará de manera conjunta con la Comisaría 14. Según se informó, el propósito es brindar una respuesta más rápida a los vecinos y reforzar la seguridad cotidiana en la zona.

image

En el encuentro, las autoridades remarcaron que la seguridad es una tarea conjunta entre la Policía y la comunidad. Al respecto, el secretario Enrique Delgado señaló: “Cuando hay compromiso de todos, el Gobierno da respuesta, en este caso a través de la Secretaría de Seguridad, y continuaremos trabajando para fortalecer la seguridad pública”.

image

Por su parte, el jefe de Policía, Néstor Álvarez, auguró éxito al personal que prestará servicio en el lugar y subrayó que el trabajo debe sostenerse sobre principios de honestidad y transparencia, valores que consideró esenciales para la fuerza.