Las imágenes de un San Juan apocalíptico, hecho por la IA: así quedarían algunos lugares icónicos

Un compilado de imágenes generadas por Inteligencia Artificial muestra una versión devastada de la ciudad, y se volvió viral en TikTok.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un usuario de TikTok, identificado como ezeloco7, publicó en los últimos días un posteo que reúne imágenes de San Juan en un escenario apocalíptico. El contenido, creado mediante Inteligencia Artificial (IA), recrea lugares emblemáticos de la ciudad como el Centro Cívico, la Plaza 25 de Mayo, el Campanil, el Parque de Mayo, la peatonal y locales comerciales, todos afectados por un ambiente de destrucción y abandono.

El posteo rápidamente ganó repercusión en la red social, superando los 17 mil “me gusta”, y generó comentarios de sorpresa y humor entre los usuarios. Entre ellos, se destacaron mensajes como: “uhhh pensé que era verdad por el viento que vino” y “me asusté y después me acordé que soy de acá AAJAJA”.

La publicación refleja el creciente interés por la generación de imágenes mediante IA y cómo estas herramientas pueden combinar creatividad y un toque de realismo que impacta en los usuarios.

Las imágenes

image
image
image
image
image
image
image
image
image
