martes 7 de octubre 2025

Robos y Hurtos

¿Ladrón panchero?: entró a una casa de Santa Lucía y se llevó 40 paquetes de salchichas y kilos de aderezos

El hecho ocurrió el último fin de semana. La víctima denunció que el robo fue durante la madrugada cuando estaba trabajando.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Foto archivo Tiempo de San Juan

Foto archivo Tiempo de San Juan

En la madrugada de este último viernes, un sanjuanino oriundo de Santa Lucía fue víctima de un escruche en su casa. Uno o más delincuentes entraron a la vivienda ejerciendo violencia y le llevaron diferentes objetos de valor. Además, le sustrajeron comida que utilizaba para trabajar.

Según fuentes policiales, de esta vivienda ubicada Villa Pueyrredón, los desconocidos se llevaron cinco paquetes de pan de panchos (grande), 40 paquetes de salchichas, tres kilogramos de aderezo (mostaza, mayonesa y kétchup) y tres kilos de molida.

Los atacantes también se llevaron objetos electrónicos. Una computadora portátil, una bicicleta, dos taladros de pared, un anafe, balanza, entre otras cosas.

En el lugar del hecho trabajó personal de comisaría 29na de Santa Lucía y la investigación recayó en manos de UFI Delitos Contra la Propiedad.

