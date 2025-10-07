martes 7 de octubre 2025

Delitos Especiales

Fuerte choque entre un auto y una moto en una esquina del centro

El siniestro fue en la esquina de avenidas Libertador y España, en Capital. El motociclista terminó internado.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-10-07 at 08.24.31

Un violento choque entre una moto y un auto ocurrió en una transitada esquina del centro sanjuanino. El siniestro vial se registró en la intersección de las avenidas Libertador y España, en Capital, y dejó como saldo a un joven hospitalizado con una aparente fractura en su pierna derecha.

Según informaron fuentes policiales, el accidente involucró a una motocicleta 150 cc ZR conducida por Jorge Gabriel Encina Gil, de 20 años, quien iba acompañado por su pareja, Sofía Peña, de 26 años. Ambos se desplazaban por avenida Libertador en dirección de este a oeste cuando, al llegar al cruce con avenida España, impactaron con un Volkswagen al mando de Enzo Julián Espinoza, de 26 años, que circulaba de norte a sur.

WhatsApp Image 2025-10-07 at 08.24.30

Encina Gil manifestó a los efectivos que al momento del impacto el semáforo estaba cambiando de color, lo que será materia de investigación. Desde el CISEM informaron que una de las cámaras de seguridad ubicadas en esa esquina habría captado el siniestro, por lo que las imágenes serán analizadas para determinar responsabilidades.

Personal de emergencias médicas asistió a los heridos en el lugar y trasladó al motociclista al hospital con una aparente fractura en la pierna derecha. En tanto, su acompañante y el conductor del auto no presentaron lesiones de gravedad.

Temas
Dejá tu comentario

abuso en un colectivo en el microcentro: el presunto atacante esta detenido y ya fue identificado
Capital

Abuso en un colectivo en el microcentro: el presunto atacante está detenido y ya fue identificado

Por Redacción Tiempo de San Juan

