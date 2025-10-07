Uno de los detenidos por el robo al hermano del juez sanjuanino, beneficiado con la probation

El último fin de semana el hermano del juez de Garantías Guillermo Adárvez fue víctima de delincuentes que entraron a robar a su casa en el Barrio Las Jarillas, en Rivadavia . Esa misma jornada, personal policial detuvo a un sospechoso y este martes tuvo la audiencia en su contra.

Sus nombres Los ladrones detenidos por robar en la casa del "Chato" Carrizo son parientes de Nicole Bajinai, la joven asesinada

En Rawson Entró a robar a una casa, los vecinos lo atraparon, lo dejaron bóxer y lo entregaron

Se trata de Emanuel Caballero. A este sujeto le encontraron una de las bicicletas de alta gama que le fueron robadas al hermano del magistrado. Desde la Justicia informaron que no pudieron confirmar que él haya actuado en el robo y es más, Caballero declaró diciendo que se la había comprado horas antes a una persona, que ahora es intensamente buscada por las autoridades.

WhatsApp Image 2025-10-07 at 10.02.27

Finalmente, este sujeto por no tener antecedentes fue beneficiado con la suspensión de juicio a prueba por el término de 2 años, los otros términos son 48 horas de trabajo comunitario y pagar $120.000 de reparación simbólica.

Representando al Ministerio Público Fiscal estuvieron el fiscal Juan Manuel Gálvez y el ayudante fiscal Juan Manuel García Castrillón. El juez de la causa fue Roberto Montilla.

WhatsApp Image 2025-10-07 at 10.02.26 (1)

El robo ocurrió durante la jornada del último sábado, en horas de la tarde. El o los delincuentes entraron a la vivienda cuando no había nadie, rompieron una ventana con rejas y del interior sacaron diferentes objetos, como dos bicicletas mountain bike, un televisor, un equipo de audio, entre otras cosas.