martes 7 de octubre 2025

La sacó barata

Uno de los detenidos por el robo al hermano del juez sanjuanino, beneficiado con la probation

La fiscalía no halló las pruebas suficientes para señalarlo como uno de los autores del robo y lo acusaron por el delito de encubrimiento.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-10-07 at 10.02.26
Se trata de Emanuel Caballero. A este sujeto le encontraron una de las bicicletas de alta gama que le fueron robadas al hermano del magistrado. Desde la Justicia informaron que no pudieron confirmar que él haya actuado en el robo y es más, Caballero declaró diciendo que se la había comprado horas antes a una persona, que ahora es intensamente buscada por las autoridades.

WhatsApp Image 2025-10-07 at 10.02.27

Finalmente, este sujeto por no tener antecedentes fue beneficiado con la suspensión de juicio a prueba por el término de 2 años, los otros términos son 48 horas de trabajo comunitario y pagar $120.000 de reparación simbólica.

Representando al Ministerio Público Fiscal estuvieron el fiscal Juan Manuel Gálvez y el ayudante fiscal Juan Manuel García Castrillón. El juez de la causa fue Roberto Montilla.

WhatsApp Image 2025-10-07 at 10.02.26 (1)

El robo ocurrió durante la jornada del último sábado, en horas de la tarde. El o los delincuentes entraron a la vivienda cuando no había nadie, rompieron una ventana con rejas y del interior sacaron diferentes objetos, como dos bicicletas mountain bike, un televisor, un equipo de audio, entre otras cosas.

image

