Discutió con un vecino en Santa Lucía, sacó una pistola y lo amenazó de muerte

Este domingo, en horas de la tarde, un vecino de Santa Lucía fue víctima de una grave amenaza tras una discusión. Lo apuntaron con un arma y lo amenazaron de muerte. El agresor quedó detenido y ahora será juzgado en Flagrancia.

Según informaron fuentes del caso, el detenido es un hombre de 67 años y fue identificado como Roberto Agustín Garces. Supuestamente, tuvo una discusión con un vecino, sacó una pistola marca Bersa .22 cargada y lo amenazó.

Los efectivos se Subcomisaria Santa Lucía Este fueron por el lugar y detuvieron al agresor. Garces no contaba con la documentación correspondiente de su pistola, que estaba cargada con 10 balas.

Por disposición de Flagrancia quedó preso y por ser autor de los presuntos delitos de portación ilegítima de arma de fuego y amenazas agravadas.