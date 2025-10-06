lunes 6 de octubre 2025

Aprehensión

Discutió con un vecino en Santa Lucía, sacó una pistola y lo amenazó de muerte

El agresor, un hombre de 67 años, fue aprehendido y será juzgado en Flagrancia. No tenía la documentación para portar arma.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa

Este domingo, en horas de la tarde, un vecino de Santa Lucía fue víctima de una grave amenaza tras una discusión. Lo apuntaron con un arma y lo amenazaron de muerte. El agresor quedó detenido y ahora será juzgado en Flagrancia.

Según informaron fuentes del caso, el detenido es un hombre de 67 años y fue identificado como Roberto Agustín Garces. Supuestamente, tuvo una discusión con un vecino, sacó una pistola marca Bersa .22 cargada y lo amenazó.

WhatsApp Image 2025-10-06 at 08.43.19

Los efectivos se Subcomisaria Santa Lucía Este fueron por el lugar y detuvieron al agresor. Garces no contaba con la documentación correspondiente de su pistola, que estaba cargada con 10 balas.

Por disposición de Flagrancia quedó preso y por ser autor de los presuntos delitos de portación ilegítima de arma de fuego y amenazas agravadas.

Temas
