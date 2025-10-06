Entró a robar a una casa y fue sorprendido por el dueño: fue detenido

Un joven de 22 años fue detenido este lunes luego de ser sorprendido cuando intentaba robar en una vivienda ubicada en Capital. El hecho ocurrió el 6 de octubre de 2025 y fue informado por la Comisaría 3° , que intervino rápidamente en el lugar.

De acuerdo con la denuncia, Ramiro Omar Guzmán Álvarez fue sorprendido por el propietario del domicilio, mientras intentaba huir tras haber trepado la medianera para llevarse una rueda y otros objetos. Al notar la situación, el dueño de casa dio aviso inmediato a la Policía, que logró aprehender al sospechoso en el mismo lugar del hecho .

La causa quedó caratulada como Hurto Agravado por Escalamiento. Por disposición del fiscal de flagrancia, Dr. Martín Morando, y tras consultar con la Dra. Virginia Branca, se inició el procedimiento especial de flagrancia.

El detenido quedó a disposición de la Justicia, mientras continúan las actuaciones correspondientes para determinar su responsabilidad en el hecho.