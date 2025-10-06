lunes 6 de octubre 2025

Judiciales

El jubilado de Albardón que le encontraron material de explotación sexual de menores fue condenado

El hombre aceptó la pena en un juicio abreviado. La pesquisa confirmó que envió un video y tenía otros en su teléfono.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un jubilado de Albardón fue condenado a tres años de prisión condicional luego de que la Justicia comprobara que poseía y había compartido material de explotación sexual infantil. El pervertido, identificado como Oscar Natalio Fernández aceptó su responsabilidad en un juicio abreviado y de esa forma evitó llegar a un debate oral.

La investigación comenzó meses atrás, cuando una alerta internacional sobre la circulación de videos con contenido sexual explícito protagonizado por menores llegó a UFI Delitos Informáticos y Estafas. A partir de esa información, personal especializado rastreó el origen de uno de los envíos y detectó que provenía de un domicilio en Albardón. Con la orden judicial correspondiente, los investigadores allanaron la vivienda del sospechoso y secuestraron su teléfono celular y otros dispositivos electrónicos.

El análisis forense de los equipos reveló que el hombre no solo había recibido y conservado ese tipo de archivos, sino que también había reenviado uno de los videos a través de redes sociales. Esa conducta lo comprometió directamente en el delito de distribución de representaciones de menores de edad con contenido sexual, además de la tenencia de dicho material.

Durante el proceso judicial, el jubilado -representado por la defensora oficial Sandra Leveque- reconoció los hechos y accedió al juicio abreviado propuesto por la fiscalía de Pablo Martín y Federico Pereyra. El acuerdo fue homologado por el juez, quien dictó una condena de tres años de prisión condicional. Esto significa que el acusado no irá a la cárcel, pero deberá cumplir estrictas normas de conducta durante el período de prueba.

