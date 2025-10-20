Advierten sobre cortes del servicio de agua potable, este lunes, en el Gran San Juan

Vecinos del Gran San Juan quedarán sin agua por obras este lunes.

Este lunes 20 de octubre, distintas zonas del Gran San Juan verán afectado el suministro de agua potable por una serie de obras, indicó la empresa Obras Sanitarias (OSSE). Según informaron, los problemas se registrarán durante la mañana y parte de la tarde. En consecuencia, pidieron a los vecinos cuidar la reserva de cada tanque.

“El suministro de agua potable se verá afectado como consecuencia de tareas que, el personal de mantenimiento, realizará en el tablero eléctrico general del establecimiento potabilizador Marquesado. Mientras duren los trabajos, que se espera se desarrollen entre las 8 y las 16 aproximadamente, el servicio se verá afectado”, sostuvieron a través de un comunicado.

Al mismo tiempo, detallaron que las zonas afectadas serán: Marquesado zona Note

Rivadavia zona Oeste

Chimbas zona Oeste

Barrio 22 de Abril

Barrio Zorzales

Marquesado 2 y 3

Barrio Cerro Blanco

Barrio Arriero

Barrio Nueva Esperanza

Villa Observatorio

Calle Coll

Calle Calivar

Zona de Avenida Ignacio de la Roza

Calle Comercio

Calle Morón y Avenida Libertador

Zonas aledañas image “Recordamos que los tanques domiciliarios permiten afrontar eventos de estas características por más de 24 horas, siempre que se haga un uso racional del agua potable. Solicitamos extremar el cuidado de la reserva del tanque domiciliario, priorizando el consumo de agua potable para actividades básicas de bebida, higiene y alimentación”, sugirieron desde la empresa.

