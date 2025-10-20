lunes 20 de octubre 2025

Atención

Advierten sobre cortes del servicio de agua potable, este lunes, en el Gran San Juan

Desde Obras Sanitarias OSSE, indicaron cuáles serán las zonas más afectadas por los problemas que se percibirán entre las 8 y las 16, aproximadamente.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Vecinos del Gran San Juan quedarán sin agua por obras este lunes.

Vecinos del Gran San Juan quedarán sin agua por obras este lunes.

Este lunes 20 de octubre, distintas zonas del Gran San Juan verán afectado el suministro de agua potable por una serie de obras, indicó la empresa Obras Sanitarias (OSSE). Según informaron, los problemas se registrarán durante la mañana y parte de la tarde. En consecuencia, pidieron a los vecinos cuidar la reserva de cada tanque.

“El suministro de agua potable se verá afectado como consecuencia de tareas que, el personal de mantenimiento, realizará en el tablero eléctrico general del establecimiento potabilizador Marquesado. Mientras duren los trabajos, que se espera se desarrollen entre las 8 y las 16 aproximadamente, el servicio se verá afectado”, sostuvieron a través de un comunicado.

Al mismo tiempo, detallaron que las zonas afectadas serán:

  • Marquesado zona Note
  • Rivadavia zona Oeste
  • Chimbas zona Oeste
  • Barrio 22 de Abril
  • Barrio Zorzales
  • Marquesado 2 y 3
  • Barrio Cerro Blanco
  • Barrio Arriero
  • Barrio Nueva Esperanza
  • Villa Observatorio
  • Calle Coll
  • Calle Calivar
  • Zona de Avenida Ignacio de la Roza
  • Calle Comercio
  • Calle Morón y Avenida Libertador
  • Zonas aledañas
image

“Recordamos que los tanques domiciliarios permiten afrontar eventos de estas características por más de 24 horas, siempre que se haga un uso racional del agua potable. Solicitamos extremar el cuidado de la reserva del tanque domiciliario, priorizando el consumo de agua potable para actividades básicas de bebida, higiene y alimentación”, sugirieron desde la empresa.

