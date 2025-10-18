17 de octubre: la lealtad es con el pueblo trabajador

Hay fechas que no envejecen. Que resisten el paso del tiempo porque encierran un sentido profundo de justicia y dignidad, y de alguna manera le dan sentido a la vida de muchos. El 17 de octubre de 1945 es una de ellas. Ese día el pueblo trabajador argentino irrumpió en la historia para cambiarla para siempre. No hubo antes ni después un acontecimiento igual: los invisibles, los postergados, los que nunca habían pisado el centro porteño, tomaron las calles y las plazas del país para pedir la libertad de quien los había liberado. Fue una revolución plebeya, una gesta popular que fundó una nueva patria.

La historia no se gesta en un solo día. No hay 17 de octubre sin las medidas previas que tomó Perón desde la Secretaría de Trabajo y Previsión. Una de las más trascendentes fue el Estatuto del Peón Rural, la primera legislación laboral que reconoció derechos básicos y la dignidad de los trabajadores del campo. Esa decisión —que tocó los intereses de los poderosos dueños de la tierra y por ende de la vida— generó un odio feroz en las élites, pero también un amor irrompible entre Perón y el pueblo trabajador. Porque fue el acto político más subversivo de todos: reconocer la humanidad de los olvidados.

Por eso la lealtad no es con un hombre, ni con una sigla, ni con una época. La lealtad es con el pueblo trabajador, con quienes día a día sostienen el país, aun cuando las políticas de entrega, ajuste o desprecio los golpean.

En tiempos en que la política es atacada, demonizada o reducida a un espectáculo, vale recordar que Perón nunca rompió con la política: la dignificó. Hoy, cuando escuchamos a comunicadores u opinadores —como Fantino recordándole a Milei “vos venías a Neura y rompíamos a la política”— deberíamos advertir el peligro que encierra esa frase. Romper la política es la única manera de que tipos como Milei lleguen a tomar decisiones. Cuando no hay política, florece el fraude, la corrupción y la entrega. Sin política, quienes carecen de imaginación solo pueden aferrarse al poder como un botín.

Perón, en cambio, entendió la política como un acto de amor. El 17 de octubre, liberado por su pueblo, improvisó un discurso histórico desde el balcón de la Casa Rosada. Antes de hablar pidió entonar el Himno Nacional, símbolo mayor de nuestra soberanía. Años más tarde confesaría a Félix Luna: “Imagínese, ni sabía lo que iba a decir… tuve que pedir que cantaran el Himno para poder armar un poco las ideas. Y así salió aquel discurso.”

Y cuando terminó, pidió algo tan simple como conmovedor: “Quiero que nos quedemos por lo menos quince minutos más reunidos, porque quiero estar desde este sitio contemplando este espectáculo que me saca de la tristeza que he vivido en estos días.”

Ahí está todo el peronismo condensado. La patria son los trabajadores. No como una consigna vacía, sino como una certeza nacida del amor. Porque Perón no solo condujo al pueblo: lo amó. Y ese amor sigue siendo, 80 años después, la fibra que une a millones de argentinos.

Su último discurso, el 12 de junio de 1974, ante una Plaza de Mayo colmada, lo terminó con una frase borgiana: “Yo llevo en mis oídos la más maravillosa música, que, para mí, es la palabra del pueblo argentino.”

Y según cuenta Juan Manuel Abal Medina en su libro Conocer a Perón, en los últimos momentos de su vida, el médico personal, Jorge Taiana, escuchó sus últimas palabras: “mi pueblo, mi pueblo.”

Siempre el pueblo.

Nadie nos ha amado más que Juan Domingo Perón. Por eso sigue vigente. Porque el amor verdadero no muere: se multiplica en cada trabajador que no se rinde, en cada militante que no claudica, en cada argentino que sigue creyendo que la política, cuando nace del pueblo, puede transformar la historia.