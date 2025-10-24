Nuevo aumento en los cigarrillos y su incidencia en las ventas de los kioscos en San Juan

Desde esta semana los kioscos y almacenes sanjuaninos que ofrecen cigarrillos a sus consumidores se toparon con un nuevo incremento. El aumento en la lista de precios de la tabacalera British American Tobacco ronda el 8%, alcanzando a varias marcas de renombre. Ante esto, desde el sector analizaron el impacto que puede tener en la cantidad de ventas el incremento del tabaco.
“Los aumentos de los cigarrillos van acorde a la inflación y no han generado impacto negativo en las ventas”, precisó a Tiempo de San Juan Claudio Rimza, presidente de la Cámara de Kiosqueros de la provincia.
Esta vez el incremento es del 8% y es el quinto aumento en lo que va del año, siendo el último de esta compañía en agosto. Su competidora Massalin Particulaes, que tiene como marcas reconocidas Malboro y Philip Morris, realizó su actualización más reciente durante la última semana de septiembre.
De acuerdo al análisis de Carlos, hay una merma leve en la venta de cigarros, pero no es nueva. “La venta de cigarrillos bajó hace año. Viene desde hace un tiempo bajando el consumo, pero quien fuma sigue comprando lo que vale”, asegura. Detrás de este comportamiento se pueden analizar tres factores.
Por un lado, una mayor conciencia sobre el bienestar, cuidado del cuerpo y “mundo fit” que lleva a dejar de lado el hábito. Por el otro, una inclinación a otros productos relacionados al cigarrillo como el tabaco para armar, que para quienes son fumadores habituales representa una opción más económica. En tercer lugar, podemos mencionar los cigarrillos electrónicos o vaper, que reemplazan el cigarro en aquellas personas que buscan “una opción más sana” (aunque no lo es) o disminuir el consumo de tabaco.
Con la reciente actualización, los precios de los cigarrillos quedaron de la siguiente manera:
Lucky Strike XL
- XL Eclipse Box 20 (nuevo): $5.000
- XL Double Plus Box 20: $5.000
- XL Purple Mix Box 20: $5.000
- XL Red Mix Box 20: $5.000
- XL Convertible Box 20: $4.450
Lucky Strike
- Paris Box 20: $5.550
- Double Plus Box 12: $2.980
- Red Mix Box 12: $2.980
- Convertible Box 20: $4.450
- Convertible KS 20: $4.050
- Convertible Box 12: $2.660
- Box 20: $4.450
- KS 20: $4.050
- Box 12: $2.640
- Silver KS 20: $4.050
Lucky Strike Origen
- Red Box 20: $2.750
- Red KS 20: $2.450
- Red Box 10: $1.450
- Convertible Box 20: $2.750
- Convertible KS 20: $2.450
- Convertible Box 10: $1.650
Rothmans
Camel
- Legend Box 20: $2.800
- Legend KS 20 (nuevo): $2.500
- Box 20: $5.000
- KS 20: $4.650
- Box 12: $2.980
- Blue Box 20: $5.000
- Circle Box 20: $4.800
Winston