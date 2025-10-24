Nuevo aumento en los cigarrillos y su incidencia en las ventas de los kioscos en San Juan

Desde esta semana los kioscos y almacenes sanjuaninos que ofrecen cigarrillos a sus consumidores se toparon con un nuevo incremento. El aumento en la lista de precios de la tabacalera British American Tobacco ronda el 8%, alcanzando a varias marcas de renombre. Ante esto, desde el sector analizaron el impacto que puede tener en la cantidad de ventas el incremento del tabaco.

“Los aumentos de los cigarrillos van acorde a la inflación y no han generado impacto negativo en las ventas”, precisó a Tiempo de San Juan Claudio Rimza, presidente de la Cámara de Kiosqueros de la provincia.

Esta vez el incremento es del 8% y es el quinto aumento en lo que va del año, siendo el último de esta compañía en agosto. Su competidora Massalin Particulaes, que tiene como marcas reconocidas Malboro y Philip Morris, realizó su actualización más reciente durante la última semana de septiembre.

De acuerdo al análisis de Carlos, hay una merma leve en la venta de cigarros, pero no es nueva. “La venta de cigarrillos bajó hace año. Viene desde hace un tiempo bajando el consumo, pero quien fuma sigue comprando lo que vale”, asegura. Detrás de este comportamiento se pueden analizar tres factores.

Por un lado, una mayor conciencia sobre el bienestar, cuidado del cuerpo y “mundo fit” que lleva a dejar de lado el hábito. Por el otro, una inclinación a otros productos relacionados al cigarrillo como el tabaco para armar, que para quienes son fumadores habituales representa una opción más económica. En tercer lugar, podemos mencionar los cigarrillos electrónicos o vaper, que reemplazan el cigarro en aquellas personas que buscan “una opción más sana” (aunque no lo es) o disminuir el consumo de tabaco.

Con la reciente actualización, los precios de los cigarrillos quedaron de la siguiente manera:

Lucky Strike XL

XL Eclipse Box 20 (nuevo): $5.000

XL Double Plus Box 20: $5.000

XL Purple Mix Box 20: $5.000

XL Red Mix Box 20: $5.000

XL Convertible Box 20: $4.450

Lucky Strike

Paris Box 20: $5.550

Double Plus Box 12: $2.980

Red Mix Box 12: $2.980

Convertible Box 20: $4.450

Convertible KS 20: $4.050

Convertible Box 12: $2.660

Box 20: $4.450

KS 20: $4.050

Box 12: $2.640

Silver KS 20: $4.050

Lucky Strike Origen

Red Box 20: $2.750

Red KS 20: $2.450

Red Box 10: $1.450

Convertible Box 20: $2.750

Convertible KS 20: $2.450

Convertible Box 10: $1.650

Rothmans

XL 43/70 Box 20: $4.050

Camel

Legend Box 20: $2.800

Legend KS 20 (nuevo): $2.500

Box 20: $5.000

KS 20: $4.650

Box 12: $2.980

Blue Box 20: $5.000

Circle Box 20: $4.800

Winston