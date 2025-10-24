Sergio "Kun" Agüero compartió detalles de sus primeros años como futbolista profesional, cuando tenía apenas 17 años y recién regresaba del Mundial Sub-20 de Holanda. Según relató, su representante le informó que Independiente quería cederlo a San Martín de San Juan , pero él prefirió quedarse en el club de Avellaneda para ganarse un lugar en primera.

El exjugador recordó la incertidumbre de esos días, marcada por la llegada de un nuevo técnico, Julio Falcioni . "Típica que vos sos pendejo y estás como... prueba a ver qué va a pasar", explicó, recordando la posibilidad de ser cedido pese a haber debutado en Primera.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1981757272947843160&partner=&hide_thread=false "Es increíble, podría haber estado en San Juan": el Kun Agüero contó detalles de su casi pase al Verdinegro. Video: ESPN pic.twitter.com/oik8G9Hhv3 — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) October 24, 2025

Agüero destacó el momento en que Falcioni le ofreció la camiseta número 10 durante la pretemporada en Luján. Pensó que sería suplente, pero finalmente recibió la titularidad y la oportunidad de lucir el emblemático dorsal.

Entre risas, también contó la reacción de su padre, incrédulo ante la noticia. "Callate, mentiroso, ¿qué te va a decir que te va a dar la 10?", le dijo su viejo, hasta que al día siguiente se confirmó que Agüero llevaría la histórica camiseta.

El relato muestra una faceta poco conocida del Kun, cuando estuvo a un paso de jugar en San Juan y casi toma un camino distinto en su carrera profesional.